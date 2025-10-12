Emma Raducanu zorgde eerder deze week voor een aantal nare beelden op het WTA-toernooi in Wuhan. Door de hitte in de Chinese stad moest de medische staf de Britse speelster dwingen om op te geven. Inmiddels heeft de populaire toptennisster voor het eerst van zich laten horen.

Raducanu opende in Wuhan tegen Ann Li. Hoewel zij als favoriet gold, maakten de omstandigheden het haar bijzonder moeilijk. De Britse had in China een grote kans om flink te klimmen op de ranglijst, maar dat leek vrij lastig te worden. Tijdens de China Open in Peking startte ze nog goed tegen Jessica Pegula, om vervolgens in de derde set volledig weg te zakken: 6-0.

Moeilijkheden

In Wuhan had Raducanu het vanaf het begin lastig tegen Li. De Amerikaanse domineerde op veel fronten en pakte de eerste set met 6-1. Ook in set 2 kwam Raducanu al snel op een 4-1 achterstand en toen besloot de organisatie in te grijpen.

De Britse oogde steeds wankeler, waarna de artsen de baan opkwamen om haar bloeddruk te meten. Die bleek zo uit balans dat de doktor haar liet stoppen. Raducanu legde zich daarbij neer, iets wat een verstandige keuze bleek. Ze zette haar gezondheid namelijk op één.

Update

Zaterdag gaf de voormalige US Open-kampioene een positieve update aan haar fans op Threads, waaruit bleek dat ze regelmatig check-ups heeft gehad. "Laatste dag bij de dokter in Wuhan... voel me nu beter", zo schreef ze. "Het is jammer dat ik niet kon doorgaan, maar bedankt voor de berichtjes." Raducanu plaatste daar een foto bij uit het medisch centrum, gekleed in een donkerblauwe hoodie en een zonnebril.

Er staan nog meer toernooien in China op de planning van Raducanu. Het lijkt erop dat ze er weer klaar voor is om terug te keren op de baan voor de Ningbo Open.