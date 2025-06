Ex-toptennisser Andy Murray wil na breuk met Novak Djokovic tóch door als trainer

Andy Murray is niet van plan om zijn trainerscarrière te eindigen vlak voor het ATP-toernooi van Geneve. De Schotse ex-toptennisser brak na een half jaar de samenwerking met collega en vriend Novak Djokovic, maar onthult in een interview met BBC Sport zijn wens om weer terug te keren in het trainersvak.

Toptennisser Novak Djokovic en Andy Murray begonnen hun samenwerking eind november vorig jaar. De Schot maakte begin dit jaar zijn debuut in de box van de beste tennisser aller tijden tijdens de Australian Open en maakte deel uit van zijn team tot medio mei, toen de samenwerking eindigde. Het was Murray's eerste ervaring als coach, maar afgaande op zijn woorden zal het niet zijn laatste zijn.

'Mooie en unieke kans'

Op de vraag van een BBC-verslaggever of de samenwerking met Djokovic hem de smaak van het coachen heeft gegeven, antwoordde de Britse tennisser: "Ja, ik denk dat ik het op een gegeven moment weer zou doen. Ik denk niet dat dat meteen zal gebeuren. Ik had niet gepland om zo snel na mijn spelerscarrière te beginnen met coachen, maar het was een mooie en unieke kans om te leren van een van de beste sporters aller tijden."

Korte termijn?

Hij heeft er ook nog altijd geen spijt van. "We hebben veel mooie momenten samen beleefd buiten de baan. De resultaten waren duidelijk niet zo goed als we hadden gehoopt, maar we hebben het laten gaan. We zien wel wat de toekomst brengt wat betreft een trainerspositie, maar ik denk niet dat ik er op korte termijn naar terugkeer."

Komt die 25ste Grand Slam er?

Djokovic verloor in de halve finale van Roland Garros, zonder trainer, van Jannik Sinner. Daardoor blijft zijn jacht op een 25ste Grand Slam-titel nog buiten zijn bereik. Het is de vraag hoe en of de Serviër over een paar weken op Wimbledon staat. Het grasseizoen is pas net begonnen (met het toernooi in Rosmalen) en in Frankrijk liet Djokovic zien nog goed mee te kunnen met de subtop, maar af te haken tegen de absolute toppers.