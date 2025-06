Britse toptennissters zitten in lastige situatie: 'Ik hoop dat ze nog met me wil praten'

Emma Raducanu (22) en Katie Boulter (28) hebben een bijzondere week voor de boeg. De twee Britse toptennissters dubbelen voor het eerst samen, maar proberen elkaar in het enkelspel dwars te zitten. En dat ook nog op het thuistoernooi Queen's. Het Engelse gras maakt zich op voor een verhitte strijd.

Het duo weet maar al te goed dat de schijnwerpers extra op hen gericht zijn in Londen. Het WTA 500-toernooi is namelijk niet alleen de vuurdoop van de Andy Murray Arena, ook de Britse toppers die erin moeten spelen liggen onder een vergrootglas. Raducanu is op de live-ranking namelijk Boulter voorbij en is virtueel de nummer 1 van Groot-Brittannië. Die strijd duurt het gehele enkelspel, waar Raducanu de prestatie van Boulter moet evenaren om die positie te verzilveren. Boulter was de afgelopen twee jaar de beste Britse.

'Ik hoop dat ze nog met mij wil praten'

Maar in het dubbelspel zijn ze teamgenoten en strijden ze dus aan dezelfde kant van het net. Boulter weet slim in te spelen op de extra aandacht door te zeggen dat ze 'hoopt dat Raducanu nog met haar wil praten en oefenen dit toernooi'. "Ik ben altijd blij om haar (Emma, red.) het goed te zien doen in de singles. Ik zal haar waarschijnlijk ook wel een berichtje sturen als ze het daar geweldig doet", zei Boulter lachend na afloop van haar gewonnen enkelpartij in de eerste ronde.

Boultercanu

De twee zijn al omgedoopt tot Boultercanu, een verbastering van beide namen. "Ik vind het wel leuk. Ik weet niet of er ook nog andere variaties zijn, ik heb ze nog niet gezien. Ik zal eens gaan kijken op sociale media, waar ik al lang niet meer ben geweest. Even checken wat er allemaal speelt rondom ons, maar ik hou van die naam. Het is een geweldige als die zou blijven hangen."

'Zij mag mij gewoon blijven zeggen wat ik moet doen'

Nu Raducanu op de rand staat van een persoonlijke mijlpaal - ten koste van Boulter - wil ze van gedoe tussen de twee niks weten. "Neehoor, zij is nog steeds degene met de meeste ervaring", zei ze gekscherend op de vraag of zij nu ook de leiding heeft bij het dubbelen met Boulter. "Zij mag mij gewoon blijven vertellen wat ik moet doen en ik zal dat proberen uit te voeren."

'Gezonde competitie'

De veelbesproken toptennisster maakt zich geen zorgen over dat de onderlinge strijd iets aan hun band af zal doen. "Katie kan ook nog steeds een fantastisch toernooi gaan spelen. Eerlijk: het is lekker om iets na te jagen, maar we hebben zo'n goede relatie dat het alleen maar gezonde competitie is."