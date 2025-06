Veelbesproken toptennisster zet strijd met partner voort, luidruchtige fans onder de indruk

Toptennisster Emma Raducanu heeft op Queen's de luidruchtige fans waar voor hun geld gegeven. De veelbesproken Britse werkte haar Spaanse tegenstander op het grastoernooi op indrukwekkende wijze weg en zet de strijd met haar dubbelpartner voort.

Er spelen op het grastoernooi in Engeland meer zaken dan alleen wie er wint. Raducanu is in een felle strijd verwikkeld met haar partner Kim Boulter (28). Zij maken op het WTA 500-toernooi voor eigen publiek uit wie er als nummer 1 van Groot-Brittannië naar bijvoorbeeld Wimbledon mag. Dat is een grote eer die ze allebei met trots zullen dragen.

Strijd

Samen waren ze maandag al succesvol begonnen aan het dubbelspel op het Engelse gras. Boulter en Raducanu versloegen in de eerste ronde een Taiwanees en Chinees duo. In het dubbelspel willen ze voor eigen publiek natuurlijk ver komen, maar in het enkelspel zijn het deze week gezworen vijanden. Raducanu is de nummer 37 van de wereld op de live-stand, Boulter nummer 38. Het verschil is miniem.

Andy Murray-stadion

Dus was het voor Raducanu zaak om goed aan het enkelspel te beginnen. Ze moest tegen de Spaanse Cristina Bucsa, die via de kwalificaties tot het hoofdschema was doorgedrongen. Raducanu liet echter geen spaan heel van haar tegenstander en was in 1 uur en 4 minuten klaar met Bucsa: 6-1, 6-2. Het publiek, dat in groten getale op het net naar Andy Murray vernoemde stadion was afgekomen, was volgens Britse media onder de indruk van het spel van Raducanu.

Kim Boulter

Boulter was op dezelfde dag ook met een zege aan het enkelspel begonnen. Zij won na bijna 2,5 uur pas van Ajla Tomljanovic. Dubbelpartners Raducanu en Boulter kunnen elkaar pas in de finale van het enkelspel treffen. Tot die tijd is de strijd loeispannend. Een slechte dag kan ervoor zorgen dat de ander als nummer 1 van het land naar het grote Wimbledon mag eind juni.

Veelbesproken Raducanu

Raducanu en Boulter vlogen er op Roland Garros allebei in de tweede ronde uit. Raducanu (22) is een veelbesproken toptennisster. Ze moest in 2023 stoppen met tennis om drie operaties te ondergaan en knokt zich sinds die tijd weer richting de top in het vrouwentennis. Ze staat er om bekend dat ze een tijd een stalker had en werd eerder dit jaar ook al lastig gevallen tijdens een toernooi. Iets waar Boulter over mee kan praten.