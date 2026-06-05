Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Dit weekend zullen de prijzen verdeeld worden met de finales bij de vrouwen en mannen. De vrouwenfinale staat zaterdag op het programma. Volg Roland Garros hieronder.

Op woensdag vond er een grote schok plaats toen Aryna Sabalenka werd uitgeschakeld. Ze verloor van Diana Shnaider, die zich plaatste voor de halve finale. Mirra Andreeva en Maja Chwalinska plaatsten zich beiden voor het eerst voor een grandslamfinale.

De Poolse nummer 114 van de wereld beleeft een waar sprookje in Parijs. Chwalinska maakte zich aanvankelijk zelfs zorgen of ze de hotelkosten voor haar langere verblijf wel kon betalen, maar gelukkig sprong een sponsor bij.

Andreeva en Chwalinska gaan zaterdag om 15.00 uur de strijd aan om de grandslamtitel. Voor de winnaar ligt ook een bedrag van 2,8 miljoen euro aan prijzengeld klaar.

Mannen

De tweede halve finale zou er, ondanks de uitschakeling van Jannik Sinner, eentje zijn tussen twee Italianen. Matte Arnaldi zou de strijd aangaan met Flavio Cobolli. Allebei hoopten ze voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi te halen.

Maar dat liep anders. Vlak voordat de partij zou starten moest Arnaldi zich afmelden wegens ziekte. Cobolli staat dus automatisch in de finale, maar niet op de manier die hij had gehoopt. Hij stond emotioneel de pers te woord.

Alexander Zverev maakt favorietenstatus waar

Topfavoriet Alexander Zverev nam het in de eerste halve finale op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De Duitse nummer 3 van de wereld was in vier sets te sterk: 7-5 6-2 3-6 6-3. Zverev is nog altijd zonder grandslamtitel, maar daar komt mogelijk zondag verandering in. De geblesseerde Carlos Alcaraz ontbreekt op Roland Garros en Jannik Sinner en Novak Djokovic werden eerder al uitgeschakeld.

Zverev stond in 2024 ook in de finale op Roland Garros en verloor toen van Alcaraz. In 2021, 2022 en 2023 werd Zverev in de halve finale uitgeschakeld. Voor zondag kreeg de Duitser wel slecht nieuws van het thuisfront.

Nederlandse tennissers

Nederland had in het enkelspel drie troeven: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. De eerste twee vlogen er in de eerste ronde uit, maar De Jong beleefde de afgelopen week een waar tennissprookje. Hij verloor in de kwalificaties, maar werd na een afmelding als lucky loser toch toegelaten tot het toernooi. Daar maakte hij indruk, want hij haalde voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi. Daarin strandde hij tegen wereldtopper Alexander Zverev.

Eerdere uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

Nieuwe kampioenen

Carlos Alcaraz en Coco Gauff waren de titelverdedigers, maar zij gaan niet opnieuw winnen in Parijs. Alcaraz kon door een blessure überhaupt niet meedoen en Gauff vloog er deze keer in de derde ronde uit tegen Anastasia Potapova. Het is inmiddels zelfs al duidelijk dat er in beide toernooien ook een nieuwe grandslamkampioen gaat komen. De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 2021 op de US Open. Toen wonnen Daniil Medvedev en Emma Raducanu hun eerste (en voorlopig enige) grandslamtitel.

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