Carlos Alcaraz kwam afgelopen week met het verdrietige nieuws dat hij Roland Garros door een blessure moet laten schieten. De Spanjaard komt als titelverdediger daarmee in een vervelend rijtje terecht en treedt zelfs op dit vlak weer eens in de voetsporen van zijn illustere landgenoot Rafael Nadal.

Alcaraz leek vorig jaar in Parijs in de finale onttroond te gaan worden door Jannik Sinner. De Italiaan kreeg in de vierde set liefst drie matchpoints, maar wist die allemaal niet benutten. Alcaraz knokte zich terug dwong een vijfde set af en trok daarin na een weergaloze tiebreak alsnog aan het langste eind.

De twee rivalen waren ook voor de editie van dit jaar de grote favorieten en tennisfans verheugden zich al op een nieuwe finale tussen de twee, maar een maand voordat het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint, ging er al een streep door een nieuw duel. Alcaraz is geblesseerd aan zijn pols en zal niet op tijd hersteld zijn om zijn opwachting te maken in Parijs.

Titelverdediger zelden afwezig

Alcaraz zal dus voor de televisie gaan zien wie hem op gaat volgen als winnaar van Roland Garros en dat is vrij uitzonderlijk. Het gebeurde slechts vier keer eerder in het proftijdperk (sinds 1968) dat de titelhouder bij de mannen niet van de partij was in Parijs en maar één keer in deze eeuw.

Als laatste overkwam het Rafael Nadal, de man waar Alcaraz al zijn hele leven mee vergeleken wordt. Nadal won in 2022 zijn veertiende en uiteindelijk laatste titel in Parijs, maar kon in 2023 door een blessure niet meedoen. Eerder deden ook Andres Gomez (winnaar in 1991), Bjorn Borg (1981) en Rod Laver (1969) als titelverdediger niet mee.

Sinner jaagt op Career Grand Slam

Sinner krijgt in Parijs door het ontbreken van Alcaraz de ultieme kans om zijn enige nog ontbrekende grandslamtitel te gaan pakken en daarmee de Career Grand Slam te completeren. Hij werd de afgelopen twee jaar door Alcaraz verslagen op het gravel in de Franse hoofdstad. Sinner lijkt op Roland Garros vooral concurrentie te gaan krijgen van Alexander Zverev en Novak Djokovic, die hem op de Australian Open eerder dit jaar nog wist te kloppen.