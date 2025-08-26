Een zeer opvallende transformatie bij Carlos Alcaraz. De Spaanse toptennisser speelde in de nacht van maandag op dinsdag zijn eerste partij op US Open, maar baarde voordat hij de baan op ging al opzien. Zelfs enkele collega-tennissers wisten niet wat ze zagen.

De 22-jarige Alcaraz begon in de nacht van maandag op dinsdag aan US Open, met een wedstrijd tegen thuisspeler Reilly Opelka. Dat deed de nummer twee van de wereld dus met een kale kop. Alcaraz had tot voor kort altijd een bos zwart haar, maar heeft besloten om zijn hoofd kaal te scheren voor de US Open.

Dat zorgt natuurlijk voor reacties. Op sociale media raakt men niet uitgepraat en ook toptennissers op US Open hebben er een mening over. Toen collega Frances Tiafoe de Spanjaard trof in de ruimte waar ze zich kunnen opwarmen voor de partij, wist hij niet wat hij zag. Tiafoe bleef maar staren naar het kale hoofd van Alcaraz.

Tiafoe comes off court and gets his first look at the new cut for Carlos 👀 pic.twitter.com/fxPCggV5Zz — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Publiek juicht om kapsel

Kale kop of niet: Alcaraz speelde ouderwets goed en liet het Amerikaanse servicekanon vrij kansloos. In drie sets was het klusje geklaard. Na afloop werd er voor het kapsel van de Spanjaard gejuicht, dus ook dat lijkt goed te zitten wat de fans betreft.

Niks aan het toeval overlaten

Alcaraz laat niks aan het toeval over, want hij bracht in de Verenigde Staten ook al een bezoekje aan een kerk. Daar had de jonge Spanjaard een ontmoeting met priester Don Luigi Portarulo. Alcaraz bezocht hem voor een bijzonder verzoek. De priester besloot de toptennisser namelijk te zegenen voor de start van de laatste Grand Slam van het jaar.

Welcome back, 2000 David Beckham. pic.twitter.com/RKZT5AjJ8a — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Eerste Grand Slam-zege

Carlitos weet hoe het is om de US Open te winnen, want dat kunstje flikte hij in 2022 al eens. Dat betekende direct zijn eerste Grand Slam-zege én zorgde er eventjes voor dat hij de nummer één van de wereld was. Alcaraz schreef later nog tweemaal Wimbledon en twee keer Roland Garros op zijn naam. Hij won alleen de Australian Open nog niet. Sterker nog: daar kwam hij nog niet verder dan de kwartfinale.

