De tenniswereld maakt zich op voor de Australian Open en dus moet er getraind worden. Toptennissers Carlos Alcaraz en Jannik Sinner deden dat met en tegen elkaar en verdiende daar een mooi zakcentje mee.

Beide toptennissers waren uitgenodigd in het Zuid-Koreaanse Incheon. Daar stond een 'exhibition match' op het programma. De twee maakten er een spannende partij van, waarbij Alcaraz net aan het langste eind trok. Het werd 7-5 7-6 voor de Spanjaard.

Het duel was spectaculair, omdat beide mannen relaxed op de baan stonden. Er werden behoorlijk wat trickshots gedaan en er werd veel gelachen tussen de twee. Het zorgde voor een entertainende wedstrijd. Ook liet Sinner een kind uit het publiek even meespelen.

Flink bedrag

Alcaraz en Sinner gingen niet alleen voor de lol naar Zuid-Korea toe. Het lachen op de baan zal ook te maken hebben met het bedrag dat zij kregen om naar Azië te komen. Allebei de spelers kregen namelijk 2,3 miljoen Amerikaanse dollars (ruim twee miljoen euro) overgemaakt om het publiek te vermaken.

Op de foto

Het duel in Incheon werd goed bekeken en er kwamen ook bekende mensen op af. Zo ging Alcaraz na afloop op de gevoelige plaat met Peggy Gou, een Zuid-Koreaanse DJ.

Australian Open

Momenteel werken de tennissers toe naar de Australian Open. De eerste Grand Slam van 2026 begint op zondag 18 januari en de finale is op zondag 1 februari. Sinner vertelde voorafgaand aan de wedstrijd in Zuid-Korea al dat het niveau tijdens het duel tegen Alcaraz geen indicatie was voor het niveau in Australië de komende weken. De focus in Incheon lag op het entertainen van de toeschouwers.