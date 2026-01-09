De tenniswereld was in rep en roer na het zien van beelden van de wedstrijd tussen de Egyptische Hajar Abdelkader en de Duitse Lorena Schaede. De 21-jarige Afrikaanse deed mee aan een professioneel toernooi, maar leek nog nooit een tennisracket vast te hebben gehad. Naderhand vroegen tennisorganisaties hardop af hoe dit in vredesnaam had kunnen plaatsvinden.

Op het W35-toernooi in Nairobi is nu al de slechtste tenniswedstrijd van 2026 gespeeld. Abdelkader verloor woensdag in 38 minuten met 2-0 in sets: 6-0, 6-0. De Egyptische scoorde zelf slechts drie punten, waarvan twee dubbele fouten van haar tegenstander. Verder maakte Abdel kader zelf twintig dubbele fouten tijdens het serveren. Alles wees erop dat ze nog nooit getennist had.

De beelden van die partij gingen dan op viraal op sociale media. Abdelkader had haar deelname aan het professionele toernooi in Kenia te danken aan een wildcard, een uitnodiging van de organisatie. Na de wanvertoning van de Egyptische kwamen er uiteraard veel kritische blikken richting de Keniaanse organisatie.

Enige optie

Zij kwamen donderdag dan ook met een verklaring. De Keniaanse organisatie verklaarde dat Abdelkader last minute werd ingevlogen door een late afzegging van een andere speelster. Maar had de organisatie dan geen betere tennisster achter de hand? "Mevrouw Abdelkader was destijds de enige andere speelster die een wildcard had aangevraagd. Ze had aangegeven ervaring te hebben op dit niveau en de beslissing werd genomen op basis van beperkte informatie en in het belang van een volledig en evenwichtig speelschema", zo luidt de verklaring.

Daarnaast was de Keniaanse organisatie gevlijd door het feit dat Abdelkader een Afrikaanse speelster was. De organisatie wilde dan ook graag het Afrikaanse tennis promoten in eigen land. Toch bekennen ze dat ze een fout zijn begaan door Abdelkader aan te stellen zonder goed vooronderzoek. "Tennis Kenya erkent achteraf dat deze wildcard niet had mogen worden verleend. De bond heeft van deze ervaring kennisgenomen en zal ervoor zorgen dat een dergelijk uiterst zeldzaam voorval zich nooit meer voor zal doen."

Niet geregistreed

Ook de Egyptische tennisfederatie kwam met een statement. Zij maakte de hele zaak nog pikanter. "Wij willen graag verduidelijken dat zij niet is geregistreerd bij de Egyptische Tennisbond, noch is zij opgenomen in een van onze officiële spelerslijsten", vertelde een woordvoerder aan de BBC.

Hij verklaarde dan ook dat de Egyptische tennisbond zich distantieert van het optreden van Abdelkader. "We hebben op geen enkele wijze, direct noch indirect, een rol gespeeld bij de nominatie, goedkeuring of uitgifte van deze wildcard. We waren op geen enkele manier betrokken bij de deelname van de speler aan het toernooi."