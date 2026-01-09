De kans is groot dat tennisrivalen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner elkaar treffen in de finale van de Australian Open. Om alvast warm te draaien, staan de twee zaterdag al tegenover elkaar in een lucratief duel dat meer oplevert dan het prijzengeld voor de verliezend finalist in Melbourne.

Toptennissers Alcaraz en Sinner staan zaterdagavond tegenover elkaar in een spectaculaire demonstratiewedstrijd in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Deze clash dient als ultieme voorbereiding op de Australian Open, die op 18 januari van start gaat.

Lucratieve tennispot

Gezien hun recente geschiedenis is de kans groot dat Alcaraz en Sinner elkaar opnieuw treffen in een grandslamfinale. Vorig seizoen stonden de rivalen drie keer tegenover elkaar in de eindstrijd, alleen in Melbourne niet. Tweemaal trok de Spanjaard aan het langste eind, terwijl Sinner de laatste onderlinge ontmoeting won tijdens de ATP Finals.

Nu staan de twee dus wéér tegenover elkaar. Het duel in Seoul dient als demonstratiewedstrijd. Het affiche is zeer lucratief voor de nummer één en twee van de wereld. Naar verluidt ontvangen ze elk maar liefst 2.300.000 Amerikaanse dollar (ruim twee miljoen euro) voor hun deelname. Dit bedrag is hoger dan wat de verliezende finalist van de Australian Open verdiend (1,2 miljoen euro). De winnaar van het toernooi down under gaat ervan door met 2,4 miljoen euro.

'Ik kijk rijkhalzend uit naar de wedstrijd'

Tijdens een persconferentie van een half uur blikte Alcaraz alvast vooruit op het duel met zijn rivaal. Hij benadrukte het te zien als de ideale voorbereiding voor de Australian Open. "Ik denk dat we allebei reikhalzend uitkijken naar het moment dat we elkaar in deze wedstrijd treffen", aldus de 22-jarige Spanjaard.

Ook sprak Alcaraz over zijn rivaliteit met Sinner. "Ik ben trots dat ik zo'n rivaliteit heb", zo begon hij. "Wanneer we elkaar bij het net de hand schudden, verdwijnt al het andere. Andere spelers proberen ons bij te benen, dus het is voor ons erg spannend om een nieuw seizoen te beginnen, maar ook om het publiek de resultaten te geven die ze van ons verwachten."

Tafeltennis

Na de persconferentie speelden Alcaraz en Sinner al een balletje naar elkaar over. Niet op het hardcourt, maar via een tafeltennistafel. Deze stond gestationeerd in het hoofdkwartier van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai.