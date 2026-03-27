Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zijn rivalen op de tennisbaan, maar onlangs filosofeerden de twee over een leven als duo. Niet in tennis, maar in padel. Alcaraz is ervan overtuigd dat de toptennissers dan alsnog iedereen zouden verslaan.

Het padel-duo Alcaraz/Sinner kwam ten sprake toen de Spanjaard een bezoekje bracht aan P1 padel-toernooi in Miami. De Spaanse toptennisser werd in de tweede ronde van de Miami Open in het tennis al verrassend uitgeschakeld door Sebastian Korda, waardoor hij tijd over had om het padeltoernooi te bezoeken. Daar kreeg hij de vraag of hij een duo met Sinner zou kunnen vormen in padel.

Op het moment zijn Arturo Coella en Agustin Tapia de nummers 1 in de dubbelrankings bij padel, maar Alcaraz denkt dat zij het af zouden leggen tegen de toptennissers. "Sinner en ik tegen Coellea en Tapia in padel? Dat zouden we winnen, zonder twijfel", vertelt Alcaraz met een glimlach op zijn gezicht tegenover de aanwezige pers bij het padelevenement.

Jannik Sinner

Tijdens een persconferentie na zijn zege op de Miami Open werd Sinner gevraagd naa de padel-uitspraken van Alcaraz. De Italiaan was echter een stuk minder stellig dan zijn rivaal. "Hij zegt dat, maar hij zal moeten rennen voor ons beiden. Ik ben namelijk niet heel goed in padel", waarschuwt Sinner de Spanjaard. Toch denkt hij wel dat Alcaraz het goed zou kunnen. "Deze jongen is goed in golf, goed in padel en natuurlijk een geweldige tennis-speler." Een andere sport zou Sinner wel in uitblinken. "Skiën kan ik voor ons beide doen", grapt de tennisser en voormalig skiër.

Sinner is in Miami nog altijd op koers voor de 'Sunshine Double'. De Italiaan won onlangs al het Indian Wells-toernooi en staat nu ook in de halve finale van de Miami Open De 'Sunshine Double' is deze twee toernooien in een jaar winnen. Sinner versloeg donderdagavond Frances Tiafoe en neemt het in de halve finale op tegen Alexander Zverev. De Duitser won in de andere kwartfinale van de Argentijn Francisco Cerundolo.