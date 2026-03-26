Toptennisser Jannik Sinner staat in de halve finale van het masterstoernooi in Miami. De Italiaan won in de kwartfinale van Francis Tiafoe en heeft naast zijn recordreeks op Masters-toernooien nu ook een wel heel opvallende reeks tegen Amerikaanse opponenten.

De nummer 2 van de wereld rekende in de kwartfinale in twee sets af met de Amerikaan Frances Tiafoe. Na 72 minuten was het 6-2 6-2. Tot nu toe is het voor Sinner een probleemloos toernooi in Miami, want ook zijn eerdere opponenten Alex Michelsen, Corentin Moutet en Dario Dzumhur werden in twee sets aan de zegekar gebonden.

Dertig sets op rij gewonnen

De 24-jarige Sinner zette met de winst zonder setverlies tegen Tiafoe zijn recordreeks in de masterstoernooien voort. Hij heeft nu dertig opeenvolgende sets gewonnen. Sinner maakt ook kans op de zogeheten 'Sunshine Double': de winst van Indian Wells en Miami in hetzelfde jaar. De laatste die dat presteerde was Roger Federer in 2017.

Zverev of Cerundolo

Sinner treft in de halve finale de winnaar van de kwartfinale tussen de Duitser Alexander Zverev en de Argentijn Francisco Cerundolo.

Amerika als favoriete tegenstander

Terwijl Sinner dus vooralsnog zonder verliespartij is op Amerikaanse bodem in 2026, lijken Amerikanen ook zijn favoriete tegenstanders te zijn. Inmiddels heeft hij al 28 opeenvolgende wedstrijden niet verloren als hij tegen een tegenstander uit de Verenigde Staten speelde. De laatste keer dat Sinner van een Amerikaan verloor, was tijdens de Shanghai Masters van 2023 van Ben Shelton.

Geen Carlos Alcaraz

In Miami heeft Sinner in ieder geval niets meer te vrezen van zijn rivaal Carlos Alcaraz. De Spanjaard leed al in de tweede ronde een onverklaarbare nederlaag tegen de nummer 36 van de rankings, Sebastian Korda. Achteraf gaf Alcaraz aan dat hij uitgeput was en graag naar huis wilde om wat rust te nemen. De Spanjaard zal in zijn eigen land terugkeren op de tennisbaan, aangezien hij meedoet aan het ATP-toernooi in Barcelona.