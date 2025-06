Toptennissers Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zijn maandag terug op de tennisbaan te bewonderen. Het is hun eerste wedstrijd na hun fenomenale finale op Roland Garros, die de Spanjaard won. Helaas spelen ze niet hetzelfde toernooi.

De finale van Roland Garros tussen Sinner en Alcaraz, de nummer één en twee van de wereld, duurde bijna vijf en een half uur. Nog nooit duurde een finale langer op het Franse grandslamtoernooi. Alcaraz vocht zich terug van een achterstand van twee sets (en meerdere matchpoints tegen) en won alsnog. Een spektakelstuk.

Wennen aan gras

De Spanjaard en de Italiaan moesten daar logischerwijs even van bijkomen. Maar op 30 juni staat het volgende grandslamtoernooi alweer voor de deur: Wimbledon. De toptennissers stappen over van de gravelondergrond naar het gras en moeten weer even wennen. Dat doen ze maandag ieder op verschillende toernooien.

Roland Garros-winnaar Alcaraz neemt 'wennen aan Wimbledon' wel erg letterlijk. Hij speelt zijn eerste wedstrijd na de fenomenale finale op het gras in Londen bij het Queen's toernooi - ook wel bekend als de HSBC Championships. Hier heeft hij direct een lastige klus te klaren tegen landgenoot Alejandro Davidovich Fokina, nummer 28 van de wereld.

Dubbelspel Sinner

De één jaar oudere Sinner (23) pakt het iets makkelijker aan. Hij reist af naar Duitsland om het ATP-toernooi van Halle te spelen, maar begint in het dubbelspel. Samen met landgenoot Lorenzo Sonego speelt hij tegen Karen Khachanov en Alex Michelsen, die beiden ook eerder singlelaars dan dubbelaars zijn. In het enkelspel speelt Sinner later die week tegen een qualifier.

Wimbledon

Alcaraz voelde zich als echte Spanjaard helemaal thuis op het gravel van Parijs, maar smult zeker ook van een grastoernooi. Hij won Wimbledon in 2023 en 2024 en gaat dus zijn tweede grandslamtoernooi in als titelverdediger.

Nummer één van de wereld Sinner heeft nog en appeltje te schillen met Wimbledon. Hij won het toernooi nog nooit. Sterker nog, hij haalde zelfs nog nooit de finale. Vorig jaar werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld door Daniil Medvedev en het jaar daarvoor strandde hij in de halve finales tegen Novak Djokovic. Dat is tot dusver zijn beste resultaat.