De tenniswereld geniet nog altijd na van een van de beste grandslamfinales ooit tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. De Spanjaard won op Roland Garros zijn vijfde grandslamtitel. Tennisicoon Boris Becker heeft grote woorden klaar voor de 22-jarige superster.

De Duitse tennislegende vergelijkt Alcaraz zelfs met de legendarische 'Big Three': Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. "Dit was pure wereldklasse en dit is pas het begin."

In de finale van het grandslamtoernooi van Parijs vocht Alcaraz zich terug van een 2-0 achterstand in sets. Hij overleefde zelfs meerdere matchpunten tegen. Het duel duurde ruim vijf en een half uur. Nog nooit duurde een finale op Roland Garros langer.

'Nieuw standaard'

" Wat we zagen was tennis op het niveau van Federer, Nadal en Djokovic", vertelde hij aan Eurosport. Beide spelers haalden het maximale uit zichzelf. Dit is de nieuwe standaard voor het mannentennis."

De inmiddels 57-jarige niet-onomstreden Becker heeft zelfs nóg grotere woorden over voor de Spanjaard. "De variatie, de kracht, het balgevoel - ik ken geen enkele speler in de tennisgeschiedenis die deze combinatie bezit. Voor mij is Carlos een genie en de beste speler aller tijden."

Zevende versnelling

Hij vindt Alcaraz de beste speler aller tijden, omdat hij 'altijd een zevende versnelling heeft'. "Wanneer je hem uitdaagt en raakt, motiveert het hem om een extra niveau te vinden en iedereen achter zich te laten."

Queen's-toernooi

Alcaraz heeft even kunnen genieten van zijn Roland Garros-titel, maar de volgende Grand Slam staat ook alweer voor de deur. Eind juni begint Wimbledon en dus maken de toptennissers zich klaar om ook op de grasondergrond te schitteren.

Op woensdag 18 juni begint het ATP-toernooi van Queen's, net zoals Wimbledon in Londen. De Spaanse nummer twee van de wereld behoort tot één van de deelnemers. Het is zijn eerste toernooi na zijn grandslamtitel.

