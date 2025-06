Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zorgen voor bijzonder record in finale Roland Garros

Carlos Alcaraz en Jannik Sinner maakten er een waar spektakelstuk van in de finale van Roland Garros. Dat heeft een bijzonder record opgeleverd. Overigens trok Alcaraz aan het langste eind na vijf sets (4-6, 6-7 (7-4), 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (10-2)).

Door de vijfsets (en de drie tiebreaks) duurde de finale liefst vijf uur en 29 minuten. De marathonpartij loste daarmee de finale van 1982 af. Toen won de Zweed Mats Wilander de eindstrijd van de Argentijn Guillermo Vilas in vier sets in 4 uur en 42 minuten.

Het is ook de finale met de meeste gespeelde games, sinds de invoering van de tiebreak. In totaal speelden Alcaraz en Sinner 59 games. Lendl versloeg John McEnroe in 1984 in vijf sets en die partij duurde 51 games.

Langste partij op Roland Garros

De langste partij op Roland Garros staat op naam van de Franse tennissers Fabrice Santoro en Arnaud Clément in 2004. De door Santoro gewonnen vijfsetter (6-4 6-3 6-7 (5) 3-6 16-14) in de eerste ronde duurde 6 uur en 33 minuten.

Prijzengeld Carlos Alcaraz

De Spanjaard heeft een flinke klapper gemaakt met het winnen van Roland Garros. Alcaraz strijkt liefst 2,5 miljoen euro op. Sinner moet het doen met minder dan de helft van dat geld: 1,2 miljoen.

Teleurgestelde Sinner

Sinner was logischerwijs erg teleurgesteld, nadat hij de finale nét aan verloor. "Ik heb hier (in Parijs, red.) veel bereikt. Ik zal vanavond niet goed slapen, maar dat is oké", lacht Sinner als een boer met kiespijn. "De support is de hele tijd fantastisch geweest. Nogmaals bedankt en tot volgend jaar."

Alles over Roland Garros

