Teleurgestelde Jannik Sinner druipt af op Roland Garros: 'Ik zal vanavond niet goed slapen'

Jannik Sinner was zondag een van de twee finalisten op Roland Garros. De Italiaanse tennisser leek er met de titel vandoor te gaan, maar Carlos Alcaraz zette een comeback van jewelste in en werd uiteindelijk de winnaar. Sinner was zichtbaar teleurgesteld, maar stond na afloop super netjes iedereen te woord.

"Ik wil als eerste Carlos feliciteren. Het was een geweldig gevecht", begint Sinner. "Jij en je team hebben een superprestatie neergezet. Jullie verdienen het, dus gefeliciteerd." Sinner bedankte ook de ballenjongens en -meisjes, lijnrechters, umpires en de organisatie. "Jullie maken het voor ons makkelijker."

'Makkelijker om te spelen dan om te praten'

Dat Sinner liever gelijk het gravelcourt had verlaten, werd snel duidelijk. "Het is makkelijker om te spelen dan om te praten, haha. Ik wil mijn team bedanken dat we hier toch weer staan. We hebben ons best gedaan vandaag. Een tijdje terug hadden we ervoor getekend om hier te staan. Het was een geweldig toernooi, ondanks het nu erg moeilijk is."

"Parijs is een speciale plek voor mij", zegt Sinner terwijl hij het publiek bedankt. "Ik heb hier veel bereikt. Ik zal vanavond niet goed slapen, maar dat is oké", lacht Sinner als een boer met kiespijn. "De support is de hele tijd fantastisch geweest. Nogmaals bedankt en tot volgend jaar."

Droomfinale

De finale was op voorhand al gedroomd bij vele fans, maar het werd nog beter dan dat menigeen verwacht had. Sinner leek zijn vorm - hij gaf geen set af tot aan de finale - door te zetten en kwam 2-0 in sets voor. Alcaraz stond met zijn rug tegen de muur, overleefde drie matchpoints van de Italiaan en kwam op gelijke hoogte. In de vijfde set moest een match tiebreak de beslissing brengen. Die ging de kant op van Alcaraz.

