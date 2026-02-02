Heel Nederland keek reikhalzend uit naar de komst van Australian Open-kampioen Carlos Alcaraz op het ABN Amro tennistoernooi in Rotterdam. Komend weekend zou de nummer één van de wereld de absolute publiekstrekker zijn in Ahoy, maar Alcaraz heeft een dramatische boodschap voor de fans.

Zondagmiddag won Alcaraz voor het eerst de Australian Open en werd hij de jongste tennisser ooit met een 'Career Slam', alle vier de Grand Slams. Vanuit Melbourne naar Rotterdam reizen gaat hem niet op tijd lukken. "Na overleg met mijn team moest ik het moeilijke besluit nemen om me terug te trekken voor het ABN AMRO Open. Ik heb tijd nodig om uit te rusten na de lange reeks in Australië. Het is een teleurstelling om na mijn titel van vorig jaar niet terug te kunnen komen. Ik had het uitstekend naar mijn zin vorig jaar in Rotterdam en hoop snel weer een keer terug te keren. Ik wens de fans en de organisatie een geweldige week", laat hij weten via de organisatie.

'Enorm jammer'

Dat is een enorme aderlating voor het toernooi en directeur Richard Krajicek. "De Australian Open was lang en zwaar voor Carlos. Dat zijn geweldige resultaat daar zijn deelname in Rotterdam in de weg staat, is zowel voor hem als ons enorm jammer.” Met Alexander Zverev is er alsnog een topspeler in Rotterdam, maar de afzegging van Alcaraz is wel heel zuur. "Een belangrijke reden om voor een breed spelersveld met veel topspelers te kiezen, is het feit dat je met een terugtrekking geconfronteerd kan worden. We zijn ervan overtuigd dat we met de aanwezige spelers een geweldige tennisweek gaan beleven", concludeert Krajicek.

Reserve

De Fransman Giovanni Mpetshi Perricard profiteert van de afmelding van Alcaraz. Hij was de eerste reserve en schuift nu in Rotterdam in. Zverev is de huidige nummer vier van de wereld en haalde op de Australian Open nog de halve finale, waarin de Duitser verloor van Alcaraz. Zverev hoeft dit keer dus niet te vrezen voor Alcaraz. Naast de Duitser doen ook toppers Alex De Minaur, Jack Draper en Daniil Medvedev mee. Vanuit Nederland verschijnen Tallon Griekspoor en Jesper de Jong op de baan in het hoofdtoernooi. Via de kwalificaties kunnen daar nog langenoten bij komen.