Carlos Alcaraz won zondag voor het eerst in zijn carrière de Australian Open. In de finale in Melbourne versloeg hij Novak Djokovic in vier sets: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Na afloop kondigde de Spaanse toptennisser bovendien een opvallend besluit aan, eentje waar hij de rest van zijn leven mee rondloopt.

Na zijn overwinning vertelde Alcaraz dat hij een nieuwe tattoo gaat zetten. En hij heeft ook al een idee wat voor plakplaatje het moet worden. "Ik heb gezegd dat het sowieso een kleine kangoeroe wordt", grapte de Spanjaard na afloop.

Niet de eerste keer

Als Alcaraz straks inderdaad een kangoeroe laat tatoeëren, is dat niet de eerste keer dat er inkt onder zijn huid verdwijnt. Na zijn grandslamzeges in Londen (Wimbledon), Parijs (Roland Garros) en New York (US Open) liet de Spanjaard al tattoos zetten van respectievelijk een aardbei, de Eiffeltoren en het Vrijheidsbeeld met de Brooklyn Bridge.

Dat het een kangoeroe wordt, lijkt dus wel vast te staan. Het is alleen nog de vraag waar op zijn lichaam het plaatje wordt gezet. “Ik weet nog niet waar hij precies komt. Maar het wordt sowieso op mijn been", zo vertelde Alcaraz. "Ik weet nog niet of het rechts of links wordt, dus ik moet een goede plek uitkiezen. Maar hij komt in elk geval dicht bij die van Roland Garros of Wimbledon."

Geschiedenis

Met de zege in Melbourne schrijft Carlos Alcaraz tennisgeschiedenis. Door de Australian Open aan zijn palmares toe te voegen, heeft de Spanjaard nu alle vier de Grand Slam-toernooien gewonnen. Het is bovendien al zijn zevende Grand Slam-titel, waarmee hij op jonge leeftijd indrukwekkende cijfers blijft stapelen. Daarmee is Alcaraz de jongste tennisser ooit die de zogeheten career Grand Slam voltooit, een prestatie die slechts voor een uiterst select gezelschap is weggelegd.

