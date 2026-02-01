Carlos Alcaraz (22) kwam met een emotionele boodschap voor Novak Djokovic, nadat hij hem versloeg in de spectaculaire finale van de Australian Open. Daarna sprak de Spanjaard vol lof over Rafael Nadal, die op de tribune zat.

Alcaraz veroverde zijn allereerste Australian Open-titel, nota bene met zijn grote idool, Rafa Nadal, op de tribune van de Rod Laver Arena. Na de wedstrijd bedankte hij de 'matador' en voelde hij zich vereerd dat Nadal de finale live had bijgewoond. Alcaraz had ook lovende woorden voor Djokovic, die hem naar eigen zeggen inspireert. Alcaraz schreef geschiedenis met zijn overwinning op de Serviër, want hij is nu de jongste speler ooit die alle vier de Grand Slam-titels op zijn naam heeft geschreven.

'Hij verdient alle lof'

"Wauw. Allereerst wil ik het over Nole hebben. Hij verdient alle lof. Je hebt het over wat ik doe, maar wat jij doet is echt verbazingwekkend. Je bent een inspiratiebron voor alle sporters ter wereld. De manier waarop je je dagelijks inzet, dat je op zo'n hoog niveau speelt, ik geniet er zo van om je te zien spelen. Het was een eer om het veld met je te delen, heel erg bedankt dat je me hebt geïnspireerd”, begon Alcaraz zijn toespraak in Melbourne.

"Niemand weet hoe zwaar het was om deze trofee te winnen. Alleen mijn team weet het. Het was de laatste tijd een emotionele rollercoaster. We hebben geprobeerd niet te luisteren naar alles wat de mensen zeiden. In plaats daarvan hebben we elke dag hard gewerkt, alles goed gedaan dankzij jullie. Bedankt aan iedereen in mijn team, dit is ook jullie trofee."

'Ik denk dat dit de eerste keer is'

De nummer 1 van de wereld wendde zich vervolgens tot Nadal: "Rafa, ik denk dat dit de eerste keer is dat je me als professional in een finale ziet. Ik weet dat je me als junior, toen ik 15 was, al hebt gevolgd, maar nu is het anders. Het is een eer om voor jou te spelen. Voor mij was het een eer om met je te trainen en tegen je te spelen, het is een voorrecht om te zien dat je mijn wedstrijden volgt, bedankt dat je hier bent.”

'Die liefde betekent zoveel'

De kersverse kampioen van de Australian Open had ook een boodschap voor de organisatie. "Dit is een geweldig toernooi, bedankt aan de organisatoren. Elk jaar zijn er verbeteringen, ik ben dankbaar voor alles wat jullie voor ons doen. Het is een geluk om in Melbourne te kunnen spelen. De liefde die ik van jullie krijg, betekent zoveel. Heel erg bedankt voor alles. Voor de steun die jullie me geven in moeilijke tijden, bedankt. Ik kan niet wachten om volgend jaar terug te komen."