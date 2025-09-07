De US Open krijgt zondagavond de finale waar de tenniswereld al weken naar uitkijkt: Carlos Alcaraz tegen Jannik Sinner. Niet alleen de laatste grandslamtitel van het jaar staat op het spel, ook de eerste plek op de wereldranglijst ligt voor het grijpen. In aanloop naar die clash viel tennislegende Andy Roddick iets bijzonders op aan Alcaraz in de kleedkamer.

Alcaraz kende tot dusver een ijzersterk toernooi in New York. In de kwartfinale schakelde hij overtuigend Jiri Lehecka uit en in de halve finale was hij in drie sets te sterk voor Novak Djokovic. Vooral die laatste zege maakte indruk: de 22-jarige Spanjaard liet zien dat hij niet alleen fysiek top is, maar ook mentaal steeds vaker de bovenhand heeft in duels met de gevestigde orde.

'Ik ben jaloers'

Juist in dat decor kwam Roddick met een opvallende constatering. De Amerikaan, die in 2003 zelf de US Open won, vertelde in zijn podcast Served with Andy Roddick hoe hij Alcaraz de dag voor de finale in de kleedkamer trof. Geen gespannen blik, geen eindeloze trainingsuren: hooguit wat lichaamswerk en focus op een paar details. Roddick zag vooral iemand die opvallend ontspannen rondliep op een van de spannendste momenten van zijn carrière.

Volgens Roddick straalt Alcaraz iets uit wat je bij weinig spelers ziet: complete rust in de aanloop naar een grandslamfinale. "Hij is zo relaxed, man. Ik ben jaloers op zijn zelfvertrouwen", zei de Amerikaan bewonderend. Waar veel spelers zichzelf nog eens extra willen afbeulen, leek Alcaraz juist te vertrouwen op zijn basis en routine.

Sinner omarmt de druk

Aan de overkant staat Sinner die de druk bewust opzoekt. "Ik hou van deze uitdagingen. Hij drijft me tot het uiterste. Dat is geweldig, want dan krijg je de beste feedback die je als speler kunt krijgen", zei de 24-jarige Italiaan. "We hebben de laatste tijd behoorlijk wat wedstrijden tegen elkaar gespeeld, dus de dingen worden een beetje anders. We proberen de wedstrijd tactisch en op verschillende manieren voor te bereiden."

Rivaliteit die het tennis domineert

Alcaraz en Sinner hebben de laatste zeven majors indrukwekkend verdeeld en treffen elkaar nu in hun derde opeenvolgende grote finale. In de onderlinge reeks heeft Alcaraz een voorsprong, maar Sinner won de Wimbledon-finale. Alcaraz voegde eerder dit jaar al de French Open toe aan zijn palmares en kan in New York opnieuw geschiedenis schrijven.

