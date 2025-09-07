Maria Sharapova mag dan al vijf jaar gestopt zijn met tennis, ze weet nog altijd hoe ze de aandacht moet trekken. De 38-jarige oud-kampioene liet dit weekend op Instagram zien hoe zij zich herstelt na een pittige training. Het leverde een opvallende foto op die haar miljoenen fans niet onopgemerkt voorbij lieten gaan.

Sinds haar afscheid in 2020 is Sharapova nooit echt uit beeld verdwenen. Ze verscheen dit jaar nog in de Tennis Hall of Fame, waar haar oude rivale Serena Williams haar met een emotionele speech eerde. Ook buiten de sport blijft ze volop actief, onder meer met investeringen in modehuis Moncler en de UFC.

Sharapova trakteert volgers op ijskoude routine

En nu heeft Sharapova haar volgers opnieuw verrast. In een nieuwe post in haar Instagram-story liet ze zien hoe ze zichzelf een ijskoude oppepper gunde: tijdens een badsessie kreeg ze een hele emmer ijswater over zich heen. "Herstel", schreef ze er droogjes bij.

Even later verduidelijkte ze nog maar eens wat er gebeurde: "Voor de duidelijkheid, dit is een emmer met ijswater." De foto trok razendsnel de aandacht, vooral omdat Sharapova tijdens de badsessie behoorlijk veel van haar nog altijd fitte lichaam liet zien.

i Maria Sharapova krijgt een emmer vol ijskoud water over zich heen. ©Instagram

Sharapova scoort ook buiten de lijnen

De viervoudig grandslamwinnares nam in 2020 afscheid van het professionele tennis, maar bleef nadrukkelijk in de spotlights. Ze zette haar naam en vermogen slim in als zakenvrouw, met een plek in de raad van bestuur van modehuis Moncler en investeringen in onder meer UFC en diverse startups. Onlangs zette ze zelfs haar villa in Manhattan Beach te koop voor liefst 25 miljoen euro, een potentiële winst van ruim 18 miljoen euro ten opzichte van de aankoopprijs.

Ook qua imago en glamour is Sharapova een blijvertje. Van rode lopers tot reclames, ze weet altijd de aandacht te trekken. Dit jaar nog tapte ze samen met David Beckham biertjes op Wimbledon voor sponsor Stella Artois. En op de US Open kreeg ze een plek in de prestigieuze Hall of Fame, waar Serena Williams haar onverwacht met een warme toespraak eerde.

Sabalenka prolongeert US Open-titel

Op dezelfde US Open schreef Aryna Sabalenka zaterdagnacht geschiedenis door haar titel in New York te prolongeren. De nummer één van de wereld versloeg in de finale de Amerikaanse Amanda Anisimova met 6-3 en 7-6. Dat ging niet zonder haperingen: bij 5-4 en matchpoint sloeg Sabalenka met een open veld voor zich de bal pardoes in het net. In de tiebreak herpakte ze zich echter en pakte alsnog de winst.

En dan staat zondagavond de mannenfinale nog op het programma. Daarin nemen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz het tegen elkaar op in een affiche waar de tenniswereld reikhalzend naar uitkijkt. De Italiaan en de Spanjaard gelden als de nieuwe leiders van de sport en maken er de laatste jaren vaak spektakel van.

