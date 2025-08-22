Het is haast tijd voor de US Open. Daar ligt de grootste prijzenpot ooit klaar voor de deelnemers. Maar welke tennissers hebben de afgelopen twaalf maanden het meest verdiend?

Carlos Alcaraz staat bovenaan. De winnaar van Roland Garros dankt dat vooral door zijn inkomsten buiten de baan. Forbes' Rich List zocht uit dat hij 35 miljoen verdiende naast het tennis. Dat komt neer op zo'n 29,8 miljoen euro. Op de baan pakte Alcaraz 11,35 miljoen euro aan prijzengeld.

Zijn grootste concurrent Jannik Sinner had het precies andersom. De Italiaan, die zelfs een dopingschorsing van drie maanden had, verdiende liefst 20,3 miljoen dollar (omgerekend 17,3 miljoen euro). Daarbuiten ontving Sinner 23 miljoen euro.

Coco Gauff de hoogste vrouw

De nummer 3 op de lijst is Coco Gauff. Zij won net als Alcaraz Roland Garros, maar beurde vooral buiten de baan. Daar kwam ze tot 21,3 miljoen euro, terwijl ze met het tennissen 10,4 miljoen euro verdiende. Gauff passeerde Novak Djokovic, die amper wat in de melk te brokkelen had op de belangrijkste toernooien.

Dat is te zien aan zijn prijzengeld. De Serviër sloeg 'slechts' 3,9 miljoen euro bij elkaar. Toch staat hij vierde op de lijst, en dat heeft Nole vooral te danken aan sponsors en andere inkomsten. Dat was net als Gauff 21,3 miljoen euro. Djokovic hoopt in New York zijn 25e grandslamtitel te winnen. De Serviër staat al bijna twee jaar droog.

Top-10 rijkste tennissers van afgelopen jaar

Speler Bedrag op veld (in miljoenen euro's) Bedrag buiten veld (in miljoenen euro's) Totaal 1. Carlos Alcaraz 11,35 29,8 41,15 2. Jannik Sinner 17,3 23 40,3 3. Coco Gauff 10,4 21,3 31,7 4. Novak Djokovic 3,9 21,3 25,2 5. Aryna Sabalenka 10,6 12,8 23,4 6. Qinwen Zheng 4,35 17,9 22,25 7. Iga Swiatek 7,7 12,8 20,5 8. Taylor Fritz 7,3 6 13,3 9. Frances Tiafoe 2,7 10,2 12,9 10. Daniil Medvedev 3,7 8,5 12,2

