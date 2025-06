Wimbledon, het derde Grand Slam-toernooi van het seizoen, staat voor de deur. Carlos Alcaraz is een van de topfavorieten en deed voor de start van het toernooi al van zich spreken met een opvallende uitspraak over concurrent Novak Djokovic. Een bekende oud-tennisser had daar zijn mening over.

Alcaraz verdedigt zijn titel op Wimbledon, het derde Grand Slam-toernooi van het seizoen. Hij won eerder dit jaar al Roland Garros en was ook de voorbije twee Wimbledon-edities de beste. Opvallend: in aanloop naar het prestigieuze toernooi rekent hij Novak Djokovic niet tot de favorieten.

Voormalig tennisprof Andy Roddick, winnaar van US Open in 2003, denkt daar echter anders over. Hij ziet Djokovic juist wél als een van de topkandidaten voor de Wimbledon-titel. "Novak Djokovic is altijd een kanshebber, en ik denk dat mensen hem onderschatten", aldus Roddick in zijn eigen podcast. "De laatste twee jaar stond hij hier in de finale. Dit is het Grand Slam-toernooi waar hij de grootste kans op de zege heeft. Op Wimbledon komt hij qua vijfsetters op alle Grand Slams het dichtst in de buurt van Sinner en Alcaraz."

Roland Garros-winnaar Carlos Alcaras wil intiem worden met absolute tennislegende: 'Ik zou hem zoenen' De Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz is momenteel actief op het toernooi van Queen's. Het social media-team van de ATP maakt dan ook maar al te graag gebruik van zijn aanwezigheid. Ze nemen hem apart om nogal bijzondere vragen te stellen.

Indrukwekkende serie van Djokovic

Djokovic is sinds 2017 niet meer vóór de finale van Wimbledon uitgeschakeld. Toen gaf hij op tegen Tomas Berdych in de kwartfinale. Vorig jaar haalde hij de finale, een prestatie die des te knapper was gezien zijn meniscusoperatie. Op Roland Garros bereikte Djokovic de halve finale, waar hij verloor van Jannik Sinner.

Gelooft Carlos Alcaraz niet meer in Novak Djokovic? Spaanse toptennisser doet zeer opvallende uitspraak Toptennisser Carlos Alcaraz hoopt na het winnen van Roland Garros de lijn door te trekken op Wimbledon. Hij ziet veel potentiële dreigingen bij het verdedigen van zijn titel, maar één grote naam noemt hij niet als bedreiging.

Wimbledon vindt plaats van 30 juni tot en met 13 juli. De inmiddels 38-jarige Djokovic won het toernooi al zeven keer. In totaal heeft hij het duizelingwekkende aantal van 24 grandslamtitels op zijn naam staan. Ook won hij goud op de meest recente Olympische Spelen.

Toptennisser Novak Djokovic krijgt bijval voor opmerkelijke rituelen: ‘Het is natuurlijk heel persoonlijk’ Tijdens een recent interview deelde Novak Djokovic zijn opvallende ochtendroutine, waarvan hij gelooft dat die hem een betere tennisser maakt. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As herkennen zich hierin en bespreken het in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

Sindsdien won hij nog maar één toernooi en zinspeelde Djokovic geregeld op een naderend einde van zijn loopbaan. Onlangs liet hij weer een ander geluid horen. In gesprek met voetbaltrainer Slaven Bilic gaf hij aan nog één keer mee te willen doen aan de Olympische Spelen. Dan heeft hij maar liefst zes keer op het iconische sporttoernooi gestaan.