Tijdens een recent interview deelde Novak Djokovic zijn opvallende ochtendroutine, waarvan hij gelooft dat die hem een betere tennisser maakt. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As herkennen zich hierin en bespreken het in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

Het duo bespreekt de stelling: ‘Het ochtendritueel van Novak Djokovic kan hét verschil maken in de topsport.’ “Uhm…”, begint Hoog twijfelend. “Ik zeg even ‘eens’, maar…” Eerst licht ze toe waar het bij Djokovic precies om draait.

“Hij is zich op een gegeven moment heel erg gaan focussen op voeding. En sinds hij dat doet, is hij enorm goed gaan presteren. Hij legt daar echt de nadruk op", vertelt ze.

Herkenbaar

Djokovic volgt een grotendeels plantaardig dieet, vermijdt gluten en geraffineerde suikers, en eet vooral onbewerkte producten zoals fruit, groenten, bonen en noten. Voor Hoog is dat herkenbaar: “Ik heb dat in mijn hockeycarrière ook gedaan, en dat werkte heel goed.”

“Voorheen dacht ik: ik train zoveel, ik kan eten wat ik wil. Tot ik echt ging kijken naar wat goed werkt voor je lijf en hoe je zo snel mogelijk herstelt na een training. Veel eiwitten, veel groenten en fruit”, vertelt Hoog verder.

Doorslaan

“Dat doet Djokovic dus ook, en ik denk dat het hem veel houvast geeft. Hij voelt zich daardoor fitter. Maar of ik het helemaal eens ben met die stelling… weet ik niet. Zijn ochtendritueel is namelijk: warm water met citroen en daarna selderijsap. Op een lege maag. Daar zitten natuurlijk voordelen aan, maar als je je té veel vasthoudt aan rituelen, kan het doorslaan. Als je dat sapje een keer niet bij je hebt, moet het niet in je hoofd gaan zitten.”

Van As vult aan: “Daarom noemt hij het misschien ook rituelen en geen bijgeloof. Het is natuurlijk heel persoonlijk. Dit werkt voor hem.”

Hoog merkt op dat tennis in het algemeen veel rituelen kent. “Rafael Nadal zit ook 44 keer aan z’n kont voordat hij serveert. In de tenniswereld zie je dat heel veel.”

Ook bij hockey

Daarna vergelijken ze het met hun eigen tijd op het hockeyveld. “Wij hadden trouwens ook rituelen. In de kleedkamer moesten we altijd op dezelfde plek naast elkaar zitten, omdat dat bij de eerste wedstrijd goed ging. Dus deden we dat bij de tweede en derde ook. En altijd dezelfde muziek op voor de wedstrijd”, vertelt Hoog.

Van As reageert: “Dat klopt, maar als je kijkt naar het grotere plaatje, dan is het allemaal heel persoonlijk. Voor jou kan het net het verschil maken, omdat je er rustig van wordt en het gevoel hebt dat je er alles aan gedaan hebt.”

Hoog concludeert: “Het moet je alleen niet gaan belemmeren als het een keer niet lukt of als je er stress van krijgt. Die rituelen moeten niet te belangrijk worden.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de meest opvallende momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: Femke Bol’s recordrace, Max Verstappen op het podium in Calgary én Glory 100, met de gruwelblessure van Jamal Ben Saddik en de titelwinst van Rico Verhoeven. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: