Toptennisser Carlos Alcaraz hoopt na het winnen van Roland Garros de lijn door te trekken op Wimbledon. Hij ziet veel potentiële dreigingen bij het verdedigen van zijn titel, maar één grote naam noemt hij niet als bedreiging.

Toptennisser Novak Djokovic is door zijn indrukwekkende resultaten van de afgelopen jaren één van de favorieten voor Wimbledon, dat op 30 juni begint. Toch lijkt het erop dat Carlos Alcaraz, die in 2025 al Roland Garros won, de Serviër niet als een bedreiging ziet voor het verdedigen van zijn titel in Londen.

Dreigingen

De Romeinse krant La Repubblica vroeg aan de Spaanse toptennisser wie het duo Jannik Sinner en hemzelf, de winnaars van de laatste zes Grand Slams, het lastig zou kunnen maken. Alcaraz antwoordde met aardig wat namen, maar die van Djokovic ontbrak.

"Er zijn veel jonge spelers die met ons kunnen concurreren. Alexander Zverev is er ook altijd. Ik kijk graag naar Arthur Fils, ik denk dat hij veel potentie heeft. Holger Rune kan ongelooflijke dingen doen. Het mooie aan tennis is dat veel spelers kunnen winnen", zo antwoordde de Spanjaard.

Comeback

Alcaraz lijkt er dus niet in te geloven dat Djokovic nog een Grand Slam kan winnen en zo zijn totaal op 25 kan brengen. Het belangrijkste onderwerp van het interview was natuurlijk de finale van Roland Garros, waarin Alcaraz Jannik Sinner versloeg. Na het spektakel in Parijs, waar de Spanjaard van een 0-2 achterstand terugkwam en de titel pakte, bleef hij rustig.

"Ik ben mentaal niet sterker dan Jannik. Ik weet zeker dat hij nu nog sterker terug zal komen, met nog meer motivatie. Ik weet dat hij heel graag goed wil spelen op Wimbledon. Jannik is goed op gras en is zeker een kandidaat voor de finale. Eén van de voordelen van tennis is dat het nooit stopt. Zodra één toernooi eindigt, begint het volgende. Je hebt niet genoeg tijd om terug te kijken op het vorige toernooi, want het volgende staat alweer voor de deur", zo opperde Alcaraz.

Queen's

Maar voordat de 22-jarige toptennisser mag aantreden op Wimbledon, doet hij mee aan het ATP-toernooi Queen's. In zijn eerste wedstrijd op het toernooi versloeg hij de Australiër Adam Walton met 6-4, 7-6 en moet het daardoor in de volgende ronde opnemen tegen landgenoot Jaume Munar.

Start

We moeten nog eventjes wachten voordat Wimbledon begint. Op maandag 30 juni is de openingsdag met de eerste ronden voor de heren en dames, en op zondag 13 juli weten we wie van de heren deze Grand Slam-titel pakt.