Carlos Alcaraz pakte zondag alweer zijn zesde grandslamtitel door de US Open te winnen. De Spanjaard hoort daarmee op 22-jarige leeftijd al bij de beste tennissers aller tijden. Alcaraz heeft op de baan het geluk dus wel gevonden, maar hoe zit het buiten de baan? De toptennisser stond in het verleden regelmatig in de spotlights door geruchten over een vermeende vriendin, maar weet zijn liefdesleven voorlopig goed geheim te houden.

Alcaraz won zondagavond van Jannik Sinner in de finale van de US Open en vierde het feestje vervolgens met alle mensen die in zijn spelersbox zaten. Vanaf die plek keken onder meer coach Juan Carlos Ferrero, in 2003 winnaar van Roland Garros, en meerdere familieleden naar de eindstrijd. Waar bij iemand als Novak Djokovic al jarenlang zijn vrouw Jelena te vinden is en Aryna Sabalenka, de winnares bij de vrouwen, werd gesteund door haar vriend, was er voor Alcaraz geen speciaal iemand aanwezig tijdens de finale.

Het lijkt er dan ook op dat de Spanjaard op dit moment single is, maar het kan ook gewoon zijn dat hij zijn geliefde tot op dit moment goed verborgen heeft weten te houden. Bij wereldsterren ligt het liefdesleven lange tijd onder een vergrootglas, maar bij Alcaraz was dat lange tijd niet het geval.

Doorbraak zorgt voor interesse in privéleven

Alcaraz brak in 2022 als 19-jarige definitief door toen hij de US Open voor de eerste keer won en daarmee de nieuwe nummer 1 van de wereld werd. Er was op dat moment geen geliefde in beeld en daarmee kende het mannentennis voor het eerst in lange tijd weer eens een lijstaanvoerder zonder vrouw of vriendin. Bij voorgangers Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray en Daniil Medvedev was hun relatiestatus namelijk wel duidelijk doordat hun partners vaak bij wedstrijden kwamen kijken.

De doorbraak van Alcaraz zorgde er ook voor dat er meer in zijn privéleven gespit werd. Zo deden er in 2023 verhalen de rondte dat de Spanjaard een relatie had met de Spaanse Maria Gonzalez Gimenez. Zij komt uit Alcaraz' geboorteplaats Murcia, speelt ook tennis en deed een tweetalige rechtenstudie. In 2023 plaatste Alcaraz een Instagram Story met Gimenez waarin hij destijds hintte naar een relatie met haar.

De toptennisser makte echter een einde aan die geruchten toen hij vorig jaar zomer tegen The Sunday Times vertelde dat hij op dat moment vrijgezel was. Een openhartige Alcaraz vertelde ook nog tegen Vogue dat hij moeite had om zijn liefdesleven te combineren met een succesvolle carrière als topsporter. "Het is moeilijk om de persoon te vinden waar je dingen mee kan delen als je altijd op verschillende delen van de wereld bent."

Geruchten over relatie met collega

Sinds de geruchten over Gonzalez werd Alcaraz eigenlijk nog maar met één persoon in verband gebracht: collega-tennisster Emma Raducanu. Die geruchten staken de kop op tijdens Wimbledon in 2024 nadat de Britse bij de finale was komen kijken. Vervolgens bleef het lange tijd stil, maar toen ze bekendmaakten samen mee te doen aan het gemengd dubbelspel op de US Open dit jaar kwam er een ware mediastorm op gang.

In de Britse media werd er altijd al geschreven over alles wat Raducanu doet en nu was een mogelijke relatie met Alcaraz dus ook een hot topic. Zij zat ook nog eens op de tribune bij een wedstrijd van hem op het grastoernooi van Queens en achter de schermen gonsde het van de geruchten over dat ze het wel heel gezellig zouden hebben. Alcaraz en Raducanu hebben echter altijd volgehouden dat ze enkel vrienden zijn en voorlopig is er ook niets dat erop wijst dat er meer aan de hand is.

Feestje als single

Wel werd duidelijk dat er flink wat chemie is tussen de twee toen ze samen de baan opstapten in New York. Een succes werd het wat betreft tennis niet, want ze verloren direct in de eerste ronde. Alcaraz revancheerde zich twee weken later door de titel te pakken in het enkelspel, maar moest na afloop dus wel het feestje vieren zonder een partner. Dat lijkt echter geen probleem, gezien de cheque van vijf miljoen dollar die hij na de finale ontving.