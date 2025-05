Cody Gakpo ziet op Roland Garros titelverdediger en topfavoriet winnen in vier sets

Cody Gakpo was woensdagmiddag aanwezig op Roland Garros om Carlos Alcaraz in actie te zien. De titelverdediger verloor één set, maar won desondanks overtuigend van Fabian Marozsan: 3-1.

De 22-jarige Spanjaard won in vier sets van de Hongaar Marozsan, de nummer 56 van de wereld: 6-1 4-6 6-1 6-2. Daarmee bekert Alcaraz door naar de derde ronde. "Het was een geweldige wedstrijd, ik begon erg goed en had vertrouwen", zei Alcaraz in zijn interview op de baan. "Hij begon beter te spelen in de tweede set en miste niet veel, dus het werd een beetje lastig."

Alcaraz was in de laatste twee sets weer oppermachtig en gunde de Hongaar nog maar drie games. De mondiale nummer 2 treft in de derde ronde de winnaar van de partij tussen de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard en Damir Dzumhur uit Bosnië.

Veel bekende Nederlanders

Er duiken steeds meer bekende Nederlandse sporters op bij Roland Garros. Zo was NBA-rookie Quinten Post al in Parijs om Jannik Sinner en Tallon Griekspoor aan te moedigen, een dag later bracht Ajax-keeper Remko Pasveer een bezoekje aan de wedstrijd van Novak Djokovic.

Enorme smet op huldiging Gakpo

Roland Garros is blij met de komst van Gakpo, aangezien hij een Premier League-kampioen is. De Nederlandse linksbuiten pakte die titel met Liverpool. Daarop volgde afgelopen weekend een huldiging, maar dat eindigde in een enorme tragedie. Er reed een man van 53 jaar op een menigte in met zijn auto, wat voor 47 gewonden zorgde. Daarvan moesten er 27 naar het ziekenhuis.

Alles over Roland Garros

