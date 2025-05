Schokkend verhaal van tragedie Liverpool: baby vier meter uit kinderwagen geslingerd

Het kampioensfeest van Liverpool werd ruw verstoord door een enorme tragedie. Een auto reed met hoge snelheid in op de menigte, waarbij tientallen mensen gewoon raakten. Een baby werd daarbij meters uit zijn kinderwagen geslingerd.

Maandag reed er een man van 53 met zijn auto op hoge snelheid in op een stoet vol Liverpool-supporters, die daar de huldiging van de landskampioen vierde. Er raakten 47 mensen gewond, waarvan er 27 met hun verwondingen naar het ziekenhuis moesten. Op een persconferentie van de politie werd duidelijk dat de man op eigen initiatief handelde en dat er geen sprake was van een terroristisch motief.

Nederlandse sterren van Liverpool uiten hun medeleven aan slachtoffers na 'hartbrekende tragedie' Een dag na de huldiging van Liverpool gaat het alleen nog maar over het heftige ongeval wat heeft plaatsgevonden. Aanvoerder Virgil van Dijk en ook Cody Gakpo uiten op Instagram hun medeleven met de slachtoffers.

'Ergste dag van mijn leven'

Onder de slachtoffers was een baby, die meer dan vier meter uit zijn kinderwagen werd geslingerd. Op wonderbaarlijke wijze liep die slechts lichte verwondingen op. De vader van de baby, Daniel Ivson, noemde het "de ergste dag van mijn leven".

Ivson beschreef het dramatische moment waarop de kinderwagen met zijn zoontje Teddy 4,5 meter werd weggeslingerd nadat een Ford Galaxy op de voetgangers inreed. Zijn partner raakte bekneld onder de auto en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Ik dacht dat ik alles kwijt was."

‘Superverdrietig’ nieuws Irene Schouten komt hard aan in sportwereld: ‘Ze waren al best ver’ Vorige week bracht schaatsster Irene Schouten naar buiten dat ze haar plannen voor een eigen marathonschaatsploeg heeft moeten stopzetten. De reden: de gezondheid van haar zoontje Dirk. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig topsporters Ellen Hoog en Naomi van As zichtbaar geraakt op het nieuws.

De club Liverpool deelde maandagavond al een statement. "We staan in nauw contact met de politie van Merseyside over de situatie op Water Street, die zich aan het einde van de kampioenschapsparade vanavond heeft voorgedaan. Onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers van dit ernstige incident. We blijven onze volledige steun verlenen aan de hulpdiensten en lokale autoriteiten die de zaak behandelen," aldus de verklaring van The Reds.

Vereerde Arne Slot mist ontmoeting met Sir Alex Ferguson na ingrijpend besluit: 'Hopelijk begrijpen jullie het' De Nederlandse toptrainer Arne Slot is een mooie persoonlijke award rijker. Hij werd door zijn collega's in de Premier League verkozen tot trainer van het seizoen. Zijn prijs kwam hij niet hoogstpersoonlijk ophalen in Londen; Slot ontbrak namelijk vanwege logische redenen.

Arne Slot

Trainer Arne Slot werd dinsdagavond uitgeroepen tot trainer van het seizoen in de Premier League. Slot sprak zich in aanloop naar de ceremonie in Londen voor het eerst uit over de situatie en liet gelijk weten niet te komen. "Dit is geen beslissing die ik lichtvaardig heb genomen, maar wel een die ik op zijn plaats acht gezien de ernst van de situatie. Ik hoop dat jullie dat in dit geval begrijpen", stelde de Nederlander.