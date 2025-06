Woedende toptennisser scheldt tegenstander de huid vol na verhitte wedstrijd: 'Jij bent...'

Corentin Moutet en Fabio Fognini namen het op dinsdag tegen elkaar op in de eerste ronde van de Stuttgart Open. Na afloop liepen de gemoederen flink hoog op.

Na meer dan twee uur spelen trok Moutet, die op de 91ste plek staat op de ATP-ranking, aan het langste eind met een 6-4, 6-7, 6-3 overwinning op zijn twaalf jaar oudere tegenstander, die op de 117de plek staat op de ATP-ranking. Daarmee plaatste de Fransman zich voor de achtste finales, waarin hij het op zal nemen tegen Alexander Zverev.

Verhitte momenten

Maar naast dat de toeschouwers van een potje tennis konden genieten, zagen ze ook de nodige verhitte momenten. Halverwege de confrontatie brak Fognini zijn racket met een snelle klap op zijn knie, waarna hij het boos weggooide. De emoties liepen zoals verwacht hoog op in deze ontmoeting tussen twee temperamentvolle spelers, en het drama hield aan tot het laatste moment.

De wedstrijd werd beslist toen Fognini een backhand miste. Moutet draaide zich meteen om, wees naar zijn hoofd, maakte een vuistgebaar en sloeg daarna een bal het publiek in.

Handen schudden

De twee spelers gaven elkaar een hand bij het net, maar de handdruk duurde langer dan gebruikelijk, en Fognini verbrak geen moment het oogcontact met zijn tegenstander. Tijdens deze gespannen paar seconden was te horen hoe de Italiaan in het Frans tegen Moutet zei: "Kijk naar mij, varkentje! Je bent een stuk stront."

De Fransman reageerde niet op de provocerende woorden van zijn Italiaanse tegenstander, en koos ervoor om direct de hand van de scheidsrechter te schudden, waarna hij zich een weg moest banen langs Fognini, die de weg blokkeerde. Vervolgens ontving Moutet nog één keer applaus, voordat beide spelers de baan verlieten.

Spicy handshake 🌶️@moutet99 wins the battle of the entertainers 6-4 6-7 6-3 vs Fognini 🍿#BOSSOPEN pic.twitter.com/75P18ZH0rW — Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2025

Niet de eerste keer

Het incident van dinsdag was niet de eerste keer dit seizoen dat Moutet verwikkeld raakte in een relletje. In maart liepen de gemoederen nog hoger op tijdens een wedstrijd tegen de Kazachstaanse Alexander Bublik op de Arizona Tennis Classic in de Verenigde Staten.

De spanningen liepen hoog op toen Moutet aangaf dat hij niet klaar was voor de opslag van Bublik, waarop de Kazachstaanse tennisser fel reageerde. "Dat kan me niet schelen!", waarna hij Moutet uitdaagde. "Wil je vechten? Kom maar, we spreken buiten af over tien minuten. Dit kleine Fransmannetje praat veel, maar durft toch niet te vechten!"

Sinds dat incident heeft Moutet degelijke resultaten neergezet. Hij bereikte de achtste finales op het Italian Open, waar hij verloor van Jack Draper, en daarna de tweede ronde van Roland Garros, waar hij werd uitgeschakeld door niemand minder dan Novak Djokovic.