Carlos Alcaraz zou dinsdag om 16.00 uur in actie komen tegen Davidovich Fokina op het ATP-toernooi Queen's, maar zijn tegenstander meldde twee uur voor aanvang af. Daar had de 26-jarige Spanjaard een zeer opvallende reden voor.

Fokina is namelijk afgelopen weekend getrouwd met Paloma Amatiste. De 26-jarige tennisser deed dat in het Spaanse Marbella, in de buurt van zijn geboorteplaats Malaga. Het is daarom opvallend dat hij zich pas op dinsdagmiddag afmeldde voor de wedstrijd tegen wereldtopper Alcaraz in Londen. De opgegeven reden: ziekte.

Er kon alsnog een vervanger worden geregeld voor het duel op Queen's. Adam Walton bleek de lucky loser die het mocht opnemen tegen de nummer twee van de wereld. Daarmee verzekert de Australiër, die 86e op de wereldranglijst staat, zich in ieder geval met 19.670 euro aan startgeld. Daar bleef het ook bij, want Alcaraz bleek na twee sets nét te sterk.

Drinken op Ibiza

Alcaraz zal nog last hebben gehad van een kater, want hij had de nodige moeite met Warton. In de eerste set werd het 6-4, daarna had hij een tiebreak nodig tegen de lucky loser: 7-6 (7-4). Alcaraz verklapte dat hij na zijn Roland Garros-winst met Tottenham Hotspur-voetballer Sergio Reguilon naar Ibiza was afgereisd om te feesten en te shotten.

Winnaar Roland Garros

Alcaraz zal blij zijn dat er toch een tegenstander voor hem is gekomen. De Spanjaard kwam namelijk sinds het winnen van Roland Garros niet meer in actie. De finale was op zondag 8 juni en daarin won Alcaraz na een absolute thriller in vijf sets van Jannik Sinner. De partij duurde liefst vijf uur en 29 minuten.

Prijzengeld Wimbledon

Ondertussen staat de volgende Grand Slam alweer voor de deur: op maandag 30 juni begint Wimbledon, het meest prestigieuze toernooi op de tenniskalender. Het prijzengeld is dit jaar enorm hoog, nadat twintig toptennissers een protestbrief hadden gestuurd naar de organisatie.

Wimbledon heeft geluisterd naar het verzoek om de prijzenpot te verhogen. Voor de winnaars in het enkelspel ligt nu liefst 3,5 miljoen euro klaar. Ter vergelijking: Alcaraz kreeg voor het winnen van Roland Garros 'maar' 2,5 miljoen euro. Nederland wordt aardig vertegenwoordigd in Engeland. Tallon Griekspoor, Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp, Suzan Lamens en Arantxa Rus zijn al zeker van deelname.