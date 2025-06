De Nederlandse tennisfans hielden donderdag hun hart vast op de Libéma Open. De ene na de andere geplaatste speler vloog er al in de eerste twee rondes uit tijdens het grastoernooi in Den Bosch, maar Daniil Medvedev redde de burelen.

De Russische toptennisser, met zijn positie als nummer 11 van de wereld als eerste geplaatst in de Autotron, won zijn eerste partij op het Brabantse gras met 2-0 in sets. Hij mocht de eerste ronde overslaan met een bye. De Fransman Adrian Mannarino, de nummer 127 van de ATP-ranking, hield Medvedev ruim twee uur bezig. In de eerste set sleepte hij er nog een tiebreak uit, die hij met 8-6 verloor.

Dit is Daniil Medvedev: toptennisser verwoestte ultieme droom Novak Djokovic en gooide muntjes naar scheidsrechter Daniil Medvedev hoort al enkele jaren bij de absolute wereldtop. De Russische toptennisser was nummer één van de wereld en verpestte in 2021 op de US Open de ultieme droom van Novak Djokovic. Toch komt hij regelmatig op negatieve wijze in het nieuws door zijn uitbarstingen op de baan.

Tegen servicekanon

Medvedev maakte het in de tweede set af (6-4) en staat zodoende al in de kwartfinale van het tennistoernooi in Nederland. Daarin treft hij Reilly Opelka. De Amerikaan is bezig aan een ijzersterk toernooi. Het servicekanon maakte in de eerste ronde al een einde aan de hoop van de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi. Hij was met 2-1 te sterk voor Jesper de Jong. In de tweede ronde rekende Opelka af met de Chileen Nicolas Jarry.

Tennisser Jesper de Jong teleurgesteld na uitschakeling Libéma Open: 'Dat maakt het gewoon heel moeilijk' Nederlandse tennisser Jesper de Jong werd op de Libéma Open in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Reilly Opelka: 7-6 (5) 6-7 (5) 2-6. Een grote teleurstelling voor de 25-jarige. "Ik baal gewoon heel erg."

Veel grote namen uitgeschakeld

Medvedev is één van de vier nog overgebleven geplaatste spelers op de Libéma Open. De nummers 8 (Luciano Darderi), 4 (Alexei Popyrin), 5 (Hubert Hurkacz) en 6 (jordan Thompson) van de plaatsingslijst liggen al uit het mannentoernooi. Vooral de uitschakeling van de Pool Hurkacz doet pijn bij de organisatie. De nummer 31 van de wereld moest zich geblesseerd afmelden voor zijn duel met de Est Mark Lajal, die daardoor gratis in de kwartfinales staat.

Nog een walk-over

Ook Nuno Borges - Otto Virtanen in de tweede ronde werd niet eens gespeeld. De Portugees mocht gratis door na de terugtrekking van Virtanen. Titelhouder Alex de Minaur meldde zich voorafgaand aan het toernooi met een blessure af voor het Libéma Open, waardoor Medvedev als eerste is geplaatst.

Suzan Lamens

Bij de vrouwen zit er nog wel een Nederlandse speelster in het hoofdtoernooi. Suzan Lamens boekte haar beste prestatie ooit op het gras in Den Bosch en mag dromen van haar eerste grote titel.