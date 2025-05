Dit is Daniil Medvedev: toptennisser verwoestte ultieme droom Novak Djokovic en gooide muntjes naar scheidsrechter

Daniil Medvedev hoort al enkele jaren bij de absolute wereldtop. De Russische toptennisser was nummer één van de wereld en verpestte in 2021 op de US Open de ultieme droom van Novak Djokovic. Toch kom hij regelmatig op negatieve wijze in het nieuws door zijn uitbarstingen op de baan.

Medvedev werd op 11 februari 1996 geboren in de Russische hoofdstad Moskou. De jonge Daniil over flink wat hersenen te beschikken en ging economie en handel studeren. Dat was echter niet te combineren met zijn ambities als tennisser en dus stopte hij met die studie. Medvedev verhuisde op zijn achttiende naar het Franse Antibes om het maximale uit zichzelf te halen.

Veelbesproken toptennisser maakt twijfelachtige reputatie waar en gaat confrontatie aan met fans van tegenstander Daniil Medvedev heeft maar weer eens van zich doen spreken. De Russische toptennisser zoekt geregeld de confrontatie met het publiek en dat was dinsdag niet anders toen hij bij het masterstoernooi van Rome moest opnemen tegen thuisfavoriet Lorenzo Musetti. De fans juichten uitbundig voor de Italiaan en dat leidde tot een opvallende reactie van Medvedev.

Incidenten met umpires

De Rus maakte een jaar later zijn debuut op de ATP Tour, maar het duurde niet lang voordat hij in opspraak raakte en dat zou zeker niet voor de laatste keer in zijn loopbaan zijn. Hij was het in 2016 tijdens een partij tegen de Amerikaan Donald Young niet eens over een beslissing van de umpire Sandy French. Hij riep daarop dat Young en French vrienden waren. De umpire zag dat als een racistisch opmerking vanwege de huidskleur van Young en French en besloot Medvedev te diskwalificeren.

Heftig incident bij Tallon Griekspoor tegen Daniil Medvedev: Rus beschuldigt umpire van discriminatie Daniil Medvedev heeft zijn excuses aangeboden voor een incident tijdens zijn partij tegen Tallon Griekspoor. De Rus beschuldigde de scheidsrechter van discriminatie en daar heeft hij achteraf spijt van.

Dat Medvedev niet leert van zijn fouten werd al snel duidelijk. Op Wimbledon verraste hij enkele maanden later topspeler Stan Wawrinka voordat hij in de tweede ronde verloor van de Belg Ruben Bemelmans. Na de partij pakte hij zijn portemonnee erbij en gooide hij met muntjes naar de umpire. Zelf ontkende hij later dat hij haar op die manier beschuldigde van partijdigheid en was het enkel 'een domme actie'.

Doorbraak

Medvedev kwam ondertussen steeds vaker positief in het nieuws door zijn prestaties. Hij won in 2018 zijn eerste toernooi en brak een jaar later definitief door. Hij was in de zomer niet te stoppen bij de grote toernooien in Noord-Amerika. Hij verloor in Washington en Montreal in de finale en pakte daarna in Cincinnati zijn eerste masterstoernooi door onder meer Djokovic te verslaan.

Groot geheim van toptennisser Novak Djokovic onthuld door collega: 'Ik hoorde hem dat zeggen' Daniil Medvedev heeft een groot geheim van zijn concullega Novak Djokovic onthuld. De Russische toptennisser weet wat de Serviër van plan is na zijn tenniscarrière.

De Rus was dus een van de kanshebbers voor de US Open en maakte de verwachtingen waar. Hij haalde voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi en maakte het Rafael Nadal daarin knap lastig. Medvedev kwam terug van een 2-0 achterstand in sets en kreeg zelfs breakpoints aan het begin van de vijfde set. Die liet hij liggen en daarna sloeg Nadal alsnog toe.

Droom Djokovic valt in duigen

Twee jaar later was het alsnog raak voor Medvedev in New York in misschien wel de bijzonderste tennisfinale van deze eeuw. Tegenstander Novak Djokovic had eerder dat jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon gewonnen en had dus de kans om alle grandslamtoernooien in hetzelfde jaar te winnen. De laatste keer dat iemand dat in het mannentennis had gedaan, was Rod Laver in 1969.

Djokovic had echter een zware halve finale tegen Alexander Zverev in de benen en daar profiteerde Medvedev van. De Rus won met 6-4, 6-4, 6-4 en pakte zijn allereerste grandslamtitel. Hij vierde dat overigens op opmerkelijke wijze, want hij gebruikte een de dead fish-celebration uit voetbalgame FIFA.

i Daniil Medvedev imiteert een dode vis na zijn zege op de US Open. © Getty Images

Nummer 1 van de wereld

Medvedev leek al snel zijn tweede grandslamtitel te gaan pakken, maar op de Australian Open gaf hij in de finale een 2-0 voorsprong in sets uit handen tegen Nadal. De prestaties van de Rus leverden hem dusdanig veel punten op voor de wereldranglijst dat hij in februari 2022 de nummer 1-positie pakte.

Hij maakte daarmee een einde aan de dominantie van de Big Four. Djokovic, Nadal, Roger Federer en Andy Murray waren namelijk achttien jaar lang de enige spelers die de koppositie in handen hadden.

Gezin

Medvedev stond sindsdien nog twee keer in een finale van een granslamtoernooi, maar wist ook die allebei niet te winnen. Hij heeft sindsdien meer succes buiten de baan, want samen met zijn vrouw Daria is hij druk bezig om hun gezin uit te breiden. In oktober 2022 werd dochter Alisa geboren en in januari kwam daar hun tweede dochter Vika bij.

Het stel trouwde eerder al in 2018 en volgens Medvedev is dat de reden van zijn doorbraak geweest. "Voordat ik het aanzoek deed, was ik de nummer 65 van de wereld en tien maanden later had ik twee grote toernooien gewonnen en stond ik in de top-10", vertelde hij in gesprek met het Russische medium Championnat.

Spraakmakende acties

Medevedev won al twee jaar geen toernooi meer, maar komt nog altijd regelmatig in het nieuws. Waar het een tijd vooral over zijn prestaties ging, gaat het nu weer steeds vaker over randzaken. Zo sloopte hij bij de ATP Finals in 2024 een microfoon en moest enkele maanden later op de Australian Open ook een netcamera eraan geloven. Het leverde hem een aantal torenhoge boetes op.

Toptennisser gaat volledig door het lint en doet bizar dreigement: 'Hij moet een boete en de schade betalen' Daniil Medvedev ging tijdens de openingswedstrijd van de ATP Finals in Turijn volledig door het lint. Hij richtte veel schade aan en het publiek keerde zich tegen de toptennisser. Die zal daarvoor moeten boeten.

Ondanks zijn wangedrag is Medvedev nog altijd een graag geziene gast op toernooien en dat komt mede door zijn spraakmakende interviews. De Rus ontsnapte op de Australian Open eerder dit jaar aan uitschakeling tegen een totaal onbekende tennisser en had toen wijze woorden voor hem: "Als hij elke wedstrijd zo speelt dan kan hij een goed leven gaan krijgen. Geld, vrouwen en het casino."

Roland Garros

Medvedev is inmiddels uit de top-10 gezakt, maar hoopt op Roland Garros weer zijn beste spel te laten zien. Dat zal niet makkelijk worden, want gravel is veruit zijn slechtste ondergrond en hij gaf meerdere keren aan de ondergrond te haten. Toch is er hoop voor hem, want zijn laatste titel pakte hij in 2023 op het masterstoernooi in Rome en dat evenement wordt uitgerekend op gravel gespeeld.