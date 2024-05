De liefde geeft vleugels: Jannik Sinner gaat opnieuw probleemloos door op Roland Garros

Jannik Sinner laat vooralsnog geen steek vallen tijdens Roland Garros. De nummer twee van de wereld, die deze week bekendmaakte een relatie te hebben met een collega, overtuigde ook in de tweede ronde tegen oudgediende Richard Gasquet. Sinner won in drie sets: 6-4, 6-2, 6-4.

Sinner is een van de topfavorieten voor de eindzege. Hij begon het toernooi met een eenvoudige overwinning in de eerste ronde en had ook in ronde twee weinig moeite. De Fransman Richard Gasquet (37 jaar), ooit de nummer zeven van de wereld, kon het de nog altijd pas 22-jarige Italiaan niet lastig maken in Parijs. Er is weinig te merken van de heupklachten die hem vlak voor het toernooi parten speelde.

De Italiaan gaf zijn vijftien jaar oudere collega geen kans. Hij verspeelde in de eerste twee sets enkele game op zijn eigen service en pakte er geregeld wel eentje af van Gasquet. Dat gebeurde in de derde set wel, maar ook die ging uiteindelijk naar de Italiaan. Sinner neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van het duel tussen Pavel Kotov en Stan Wawrinka.

Kijken naar vriendin?

De tenniswereld ziet Sinner morgen mogelijk weer, maar dan op de tribune. Zijn vriendin Anna Kalinskaya is ook actief op Roland Garros. Zij speelt donderdagmiddag in de tweede ronde tegen de Canadese Bianca Andreescu. Op een persconferentie tijdens het toernooi bevestigde Sinner al dat de twee een relatie hebben. Hij was ook toeschouwer tijdens haar duel in de eerste ronde.