'Hooligans' teisteren Roland Garros, geschokte tennisser haalt uit: 'Er spuugde er één kauwgom op mij'

David Goffin is totaal niet te spreken over het publiek bij Roland Garros. Waar de Belgische tennisser niks te klagen heeft over de fans bij andere grand slams, noemt hij de fans in Frankrijk 'voetbalsupporters'.

"Dit begint op voetbal te lijken", opent Goffin. Hij won in vijf sets van Giovanni Mpetshi Perricard, die in Frankrijk voor zijn eigen publiek speelde. Goffin was daardoor duidelijk in het nadeel. "Binnenkort zijn er rookbommen en hooligans die vechten op de tribunes. Ik vind het belachelijk. Er zijn mensen die meer komen om keet te schoppen dan om een aangename sfeer te creëren."

Het gaat Goffin niet om een beetje joelen, maar de fans bij Roland Garros waren 'totaal respectloos'. De 33-jarige tennisser zei: "Iemand spuugde ook zijn kauwgom naar mij uit."

😠 The Paris crowd booed David Goffin after he knocked out Frenchman Giovanni Mpetshi Perricard in Round 1 at #RolandGarros pic.twitter.com/R58Zmzzq1f — Eurosport (@eurosport) May 29, 2024

Vergelijking met andere toernooien

Hij vergelijkt de sfeer met andere grandslamtoernooien. "Dit gebeurt niet op Wimbledon en ook niet in Australië en op de US Open. Daar is het vrij rustig. Hier is het echt een ongezonde sfeer, vind ik", zegt de nummer 115 van de wereld.

In het volgende duel - op donderdag, in de tweede ronde - neemt Goffin het op tegen Alexander Zverev, die in de eerste ronde nog won van Rafael Nadal. Goffin hoopt dat de sfeer dan beter is. "Er zijn veel personen die klagen, ook scheidsrechters. Dat is wat we horen in de kleedkamers en van de ATP. We zullen er iets aan moeten doen."