Romantiek op Roland Garros: Jannik Sinner date met de Russische ex van Nick Kyrgios

Jannik Sinner (22), de nummer twee van de ATP-ranking, heeft een relatie met collega-tennisser Anna Kalinskaya (25) De 22-jarige Italiaan zwijgt liever over zijn privéleven, maar kwam er bij een persconferentie op Roland Garros niet onderuit om zijn band met de Russische te bevestigen.

Sinner is in Parijs een van de favorieten voor de eindzege. Alhoewel hij bij het grandslamtoernooi op gravel nooit voorbij de kwartfinale kwam, kan hij zeker wel een balletje slaan op het gemalen baksteen. In 2024 bereikte hij bijvoorbeeld de halve finale van het masterstoernooi in Monte Carlo. Ook kan hij na Roland Garros op plek één van de ATP-ranking staan, al is hij afhankelijk van de prestaties van Novak Djokovic.

Jannik Sinner plaatst zich ondanks heupklachten voor tweede ronde Roland Garros Jannik Sinner is de eerste ronde op Roland Garros eenvoudig doorgekomen. De nummer twee van de wereld rekende in drie sets vrij simpel af met de Amerikaan Christopher Eubanks: 6-3, 6-3 en 6-4.

'Ik ga niets meer zeggen'

Na zijn zege in straight sets op Christopher Eubanks in de eerste ronde, zei Sinner dat hij de afgelopen tijd ziek was. De laatste dagen kwam hij niet eens uit bed, zei hij volgens Ubi Tennis. Ook zei hij dat hij zich inmiddels weer prima voelt. Toen kwam er een vraag over zijn privéleven: kloppen de speculaties over zijn liefdesleven? "Je weet dat ik daar niet graag over praat", zo begon Sinner. "Ik ben inderdaad met Anna Kalinskaya. We houden alles liever voor ons. Je kent me: ik ga niets meer dan dit zeggen." In Parijs waren ze beide bij de wedstrijd van hun partner aanwezig.

Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa zijn weer een stel: Griekse tennisser legt uit wat er misging Tennissers Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas gingen begin mei uit elkaar. Nog voordat die maand over is, hebben ze hun love game hervat. De Spaanse en Griekse toppers gaan weer vrolijk door met elkaar.

Jannik Sinner

Over Sinner hoeven we je vermoedelijk niet zoveel te vertellen. De Italiaan won begin 2024 het Australian Open en pakte gelijk daarna ook in Rotterdam de hoofdprijs. Inmiddels heeft hij veertien titels op ATP-niveau, waaronder die bij de Tour Finals 2023. Kalinskaya heeft ook zo haar succesjes behaald. In februari stond ze 24e op de WTA-ranking, haar hoogste plek op die lijst tot nu toe. Dat volgde op haar plek in de kwartfinale van het Australian Open, haar beste resultaat op een grandslamtoernooi. In februari verloor ze in Dubai de finale van Jasmine Paolini.

Tekst gaat door na de tweet

Jannik Sinner watching Anna Kalinskaya play her first round at Roland Garros.



Support. ❤️ pic.twitter.com/5JuOpTbDsh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2024

Nick Kyrgios

De Russische had eerder een relatie met Nick Kyrgios, meldt de Italiaanse krant Repubblica. In 2021 zei Chiara Passari, de latere partner van Kyrgrios, dat Kalinskaya 'gek' is. "Ze zag ons in een club en gooide een glas naar onze tafel", aldus Passari. "Daarna sloeg ze hem en liet ze mij niet met rust. Ze ging een taxi in met Nick en kwam ook nog naar ons hotel. Ze probeerde onze kamer binnen te komen. En dat terwijl ze al een vriend heeft."

Nick kyrgios's girlfriend Chiara Passari calling Anna Kalinskaya crazy is the best drama series I watched today #kyrgios pic.twitter.com/z7WBg6wgT6 — عبير رعود (@abir_raoud) September 22, 2021