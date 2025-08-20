Toptennisster Coco Gauff heeft vlak voor de US Open nog een ingrijpend besluit genomen. Ze heeft namelijk afscheid genomen van de coach waarmee ze dit jaar nog de titel pakte op Roland Garros. De nummer drie van de wereld zal haar volgende Grand Slam onder begeleiding van een nieuwe trainer spelen.

De Amerikaanse heeft afscheid genomen van haar coach Matt Daly, vlak voor de US Open. Hij nam in 2024 het stokje over van Brad Gilbert als coach van Gauff en leidde haar naar haar tweede grandslamtitel.

Na het gravelseizoen raakte Gauff echter in een vormdip. Op Wimbledon werd ze bijvoorbeeld al in de eerste ronde uitgeschakeld door Dayana Yastremska, nummer 35 op de wereldranglijst. Dus vond de 21-jarige het tijd voor verandering.

Nieuwe coach

Volgens ESPN is Gauff zelfs al aan het trainen met haar nieuwe coach: Gavin MacMillan. Hij is gespecialiseerd in de bewegingsmechanismen van sporters. De 59-jarige Canadees werkte eerder ook met nummer één van de wereld Aryna Sabalenka. Dankzij hem verbeterde ze haar service.

ESPN-verslaggever Darren Cahill heeft vertrouwen in de samenwerking. "Alles komt samen. Dit kan echt een goede relatie zijn. Hij doet grondig onderzoek. Ik heb hem vaak gesproken en hij heeft ervaring met verschillende atleten van verschillende sporter. Zowel mannen als vrouwen", aldus Cahill. "Hij maakt veel gebruik van nieuwe technologie en video-opnames."

Gauff heeft nog even de tijd om zich voor te bereiden op de US Open. Ze neemt niet deel aan de nieuwe opzet van het gemengd dubbeltoernooi in New York. "Daar wil ik mijn mentale energie niet aan verspillen", zei ze daar eerder over.

Carlos Alcaraz en Emma Raducanu

Het veelbesproken duo Carlos Alcaraz en Emma Raducanu ging wel van start in het gemengd dubbeltoernooi. Zij werden echter al in de eerste ronde uitgeschakeld door Jack Draper en Jessica Pegula.

