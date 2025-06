Deceptie voor Nederlands tennisicoon bij rentree op Roland Garros: einde aan jarenlange zegereeks

Diede de Groot onderging na haar verloren finale op de Paralympische Spelen in Parijs een zware heupoperatie waardoor ze er maandenlang uit lag. De rolstoeltennisster keerde dinsdag terug op de gravelbanen van Roland Garros, maar die rentree liep uit op een deceptie. De Groot zag een ongekende zegereeks ten einde komen tegen de Chinese Li Xiaohui.

De Groot was van 2021 tot en met 2024 jarenlang letterlijk onverslaanbaar. Ze won in die periode 145 wedstrijden op rij tot ze bij het WK voor landenteams verloor van Li Xiaohui. Enkele maanden later leed ze tijdens weer een nederlaag, maar die kwam op een heel pijnlijk moment: in de finale van de Paralympische Spelen verloor ze van de Japanse Yui Kamiji. Die partij werd gespeeld op Roland Garros.

Deceptie op 'plek des onheils'

De Nederlandse rolstoeltennisster ging daarna onder het mes en lag er maanden uit. Ze miste daardoor eerder dit jaar de Australian Open, maar keerde een maand geleden terug op de baan. Die comeback begon geweldig, want De Groot won direct weer zeven wedstrijden op rij. In Parijs ging het dinsdag echter mis bij de achtste partij sinds haar rentree.

Tennisicoon Diede de Groot keert na dieptepunt terug op 'plek des onheils': 'Ik was daar zó ver van mezelf verwijderd' Een verloren finale, een pijnlijk lichaam en een hoofd vol druk. Diede de Groot raakte zichzelf kwijt op het grootste podium van haar sport. Nu keert de grootste rolstoeltennisser aller tijden terug naar Parijs. Niet om iets recht te zetten, maar om het spel weer met vrijheid te omarmen.

De Groot keerde voor het eerst sinds de verloren paralympische finale terug op de 'plek des onheils'. Ze nam het in de eerste ronde op tegen Li Xiaohui, die vorig jaar dus al een einde aan haar ongelooflijke zegereeks maakte. De Chinese zat De Groot opnieuw dwars, want ze won met duidelijke cijfers in Parijs: 6-2, 6-4.

Einde aan ongekende reeks De Groot

Daarmee kwamen een aantal ongekende winstreeksen voor De Groot ten einde. Ze had namelijk de vorige vier edities van Roland Garros gewonnen en won de titel op de laatste vijftien grandslamtoernooien waar ze aan meedeed. De laatste keer dat op zo'n groot toernooi een partij verloor was in 2020. Momoko Ohtani uit Japan was toen te sterk voor het Nederlandse tennisicoon.

Grote paniek bij tennislegende door spraakmakende pruik op Roland Garros: 'Ik zag dat al helemaal voor me' Tommy Paul en Frances Tiafoe spelen dinsdag in de kwartfinales op Roland Garros en zij maken dus nog altijd kans om de eerste Amerikaanse winnaar bij de mannen te worden sinds Andre Agassi in 1999. Dat was voor de tennislegende een bijzonder moment, maar later onthulde hij dat er negen jaar eerder een nog veel opmerkelijker incident had plaatsgevonden in Parijs. Dat had alles te maken met zijn spraakmakende pruik.

Andere Nederlandse deelnemers

Ondanks de uitschakeling van De Groot is er nog altijd de kans dat de Nederlandse het toernooi gaat winnen. Lizzy de Greef, Jiske Griffioen en Aniek van Koot zitten nog in het toernooi. Griffioen won het toernooi al eens in 2015. Van Koot verloor in 2012, 2014 en 2015 de finale, maar wist de andere drie grandslamtoernooien wel al eens te winnen.

Toptennisser Jannik Sinner lijkt verdacht veel op bekend spelpersonage door kledingkeuze op Roland Garros Jannik Sinner maakt op Roland Garros veel indruk met zijn tennis en hij plaatste zich maandag dan ook eenvoudig voor de kwartfinales. Toch is er nog een andere manier waarop de Italiaanse toptennisser de aandacht trekt in Parijs: zijn opvallende outfit. Hij lijkt door zijn kleding namelijk wel heel erg op een bekend figuur uit een computerspelletje.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.