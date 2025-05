Tennisicoon Diede de Groot keert na dieptepunt terug op 'plek des onheils': 'Ik was daar zó ver van mezelf verwijderd'

Een verloren finale, een pijnlijk lichaam en een hoofd vol druk. Diede de Groot raakte zichzelf kwijt op het grootste podium van haar sport. Nu keert de grootste rolstoeltennisser aller tijden terug naar Parijs. Niet om iets recht te zetten, maar om het spel weer met vrijheid te omarmen.

In een openhartig interview met De Telegraaf blikte De Groot terug op haar finale op de Paralympische Spelen van 2024. Ze verloor in Parijs van haar Japanse rivaal Yui Kamiji en beschrijft het als een kantelpunt. Niet alleen in haar carrière, maar ook in haar identiteit. "Ik was mezelf totaal kwijt daar op de baan", zegt ze. Het verlies kwam hard aan, juist omdat het vooraf het moment was waar alles op gericht was. Vier jaar lang had ze alles gewonnen. Alles draaide om goud op de Spelen.

Opladen in Costa Rica

Na de Spelen volgde een noodzakelijke pauze. De Groot onderging een zware heupoperatie, iets wat al jaren boven haar hoofd hing. Het leverde niet alleen fysieke verlichting op, ze kon eindelijk weer pijnvrij lopen, maar ook rust in haar hoofd. "Nu kan ik een uur wandelen. Vroeger was dat een kwartiertje. Zoiets kleins maakt voor mij een wereld van verschil", vertelt ze over haar periode na de operatie.

In de maanden na haar operatie deed De Groot iets wat ze zichzelf jarenlang niet had gegund. Ze reisde in haar eentje door Costa Rica, sliep in een daktent en gaf zichzelf toestemming om even níét met tennis bezig te zijn. En juist daar, op een snikhete middag, gebeurde het onverwachte: ze zette de Australian Open aan op haar iPad. "Dat ik het miste, voelde goed. Het betekende dat het nog in me zat", herinnert ze zich. Dat besef vormde het begin van haar terugkeer.

Vrijheid op de baan

Sinds begin mei is De Groot terug op de tour. In Barcelona won ze direct haar eerste toernooi, maar benadrukt dat ze anders speelt dan voorheen. Geen tunnelvisie meer op titels, geen leven als een robot. "Ik wil in Parijs zelfs een keer uit eten met mijn familie. Dat heb ik nog nooit gedaan tijdens een toernooi", zegt de jarenlange nummer één van de wereld. Ze wil weer voelen in plaats van alleen functioneren en juist dát geeft haar vrijheid.

Met 23 grandslamtitels behoort De Groot tot de grootsten in haar sport, maar haar motivatie is veranderd. "Ik geniet er nu van als het nog niet perfect is. Dat ik een bal verkeerd sla en denk: ach ja, volgende punt", merkt ze op. Juist die ontspanning maakt haar misschien wel gevaarlijker dan ooit.