Het bizarre sprookje van August Holmgren op Wimbledon gaat maar door. De 27-jarige Deen speelt op het Engelse gras zijn eerste Grand Slam ooit en zorgt al wedstrijd na wedstrijd voor enorme stunts. In de tweede ronde was hij verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als 21ste geplaatste Tsjech Tomas Machac.

Een van de vele tennisfans die naar het duel keek, omschreef de partij al als puntje-van-je-stoel-werk en dat was nog een understatement. Holmgren en Machac stonden bijna vijf uur op de baan en het spel vloog alle kanten op. Elke set werd pas na twaalf of het maximale aantal van dertien games beslist. Machac kreeg bij een 2-1 setstand zelfs drie matchpoints, die Holmgren op eigen service allemaal wegwerkte.

64 games in bijna 5 uur

De eerste drie sets eindigden allemaal in een tiebreak, waarvan de 24-jarige Tsjech er dus twee won. Machac kwam 5-4 voor in de vierde set en kreeg drie matchpoints om zelf als winnaar van het veld te stappen. De debuterende Deen overleefde en trok met 7-5 de vierde set alsnog naar zich toe. Ook de beslissende vijfde set bracht pas op het allerlaatst de beslissing. Een supertiebreak moest er aan te pas komen om het verschil te maken. De race naar tien punten eindigde in het voordeel van Holmgren.

Bizarre route naar Wimbledon

Zo houdt de nummer 192 van de wereld onverwachts de Deense hoop levend. Alle ogen waren eigenlijk gericht op landgenoot Holger Rune, die als achtste was geplaatst op Wimbledon, maar hij vloog er al in de eerste ronde uit. Holmgren had nog nooit op een Grand Slam gespeeld en moest dan ook via het kwalificatietoernooi de hoofdvelden van Wimbledon bereiken. Ook dat was bijna mislukt, want in de derde en laatste kwalificatiewedstrijd overleefde hij ook al drie matchpoints.

Alex de Minaur

In de eerste ronde van het hoofdtoernooi schreef de Deen al een sprookje door Quentin Halys te verslaan. De Fransman staat in de top-50 van de wereld, maar was niet opgewassen tegen Holmgren, die met 3-0 in sets voor een grote verrassing zorgde. Maar door Machac te verslaan wordt zijn jongensboek alleen maar dikker. In de volgende ronde wacht met Alex de Minaur de nummer 11 van de wereld. Weer een kans om zich aan de wereld te laten zien.

