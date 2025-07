Het US Open heeft veertien van de zestien koppels bekendgemaakt voor het gemengd dubbelspel, dat in de week voor het échte toernooi plaatsvindt. Eén beroemd tenniskoppel ontbreekt vooralsnog: de verloofden Alex de Minaur en Katie Boulter.

De US Open maakte dinsdag de eerste deelnemers bekend en die lijst stond vól met topnamen. Zo vormt Iga Swiatek een duo met Casper Ruud, Elena Rybakina met Taylor Fritz en Paula Badosa met Jack Draper. Al deze koppels kregen directe toegang, terwijl er voor Emma Raducanu en Carlos Alcaraz een wildcard klaar lag.

Ook de duo's Olga Danilovic/Novak Djokovic en Venus Williams/Reilly Opelka kregen op die manier een ticket voor het gemend dubbel op de US Open. De Minaur en Boulter ontbreken nog op het lijstje van wildcard-deelnemers. De 26-jarige De Minaur hoopt nog ten zeerste op één van de laatste twee tickets met zijn verloofde.

'Pretty please'

'Katie en ik zouden graag om een wildcard vragen', schrijft hij op X. 'Pretty please', is zijn oproep aan de US Open. De organisatie heeft bekendgemaakt de laatste twee tickets op een later moment te zullen verdelen. Ook Tallon Griekspoor en Demi Schuurs maken nog kans op één van die twee plekken.

Het is voor het eerst dat de US Open het gemengd dubbel op deze manier - dus met sterren uit het enkelspel, in plaats van de gevestigde namen uit het (gemengd) dubbelspel - organiseert. Dat was tegen het zere been van de winnaars van vorig jaar, Sara Errani en Andrea Vavassori. Na veel kritiek van het duo kregen zij ook een wildcard.

Bijzondere regels

Het gemengd dubbel is in de week vóór de officiële start van het toernooi, op dinsdag 19 augustus en woensdag 20 augustus. De partijen worden tegelijk afgewerkt met de kwalificatiewedstrijden voor het enkelspel. Ook spelen de koppels kortere sets, tot slechts vier games. Alleen de finale is tot zes games.

Voor het winnende koppel ligt overigens 1 miljoen dollar (ongeveer 850.000 euro) klaar. Op zondag 24 augustus gaat US Open écht van start met de eerste wedstrijden in het enkelspel.