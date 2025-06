Niemand minder dan Anouk Koevermans denkt dat zij de eerste Nederlandse Grand Slam-kampioene in jaren wordt. Nederland heeft pas één Grand Slam-titel binnengesleept en die eer viel Richard Krajicek in 1996 ten deel. Maar volgens Koevermans wordt zij de volgende die een van de vier grootste tennistoernooien van het jaar pakt.

Richard Krajicek was in 1996 de eerste - en tot nu toe enige - Nederlander die een Grand Slam won in het enkelspel (mannen en vrouwen). Hij was de beste op Wimbledon. De 21-jarige Koevermans heeft als grote doel om in zijn voetsporen te treden. Als tiener zei ze al eens de beste tennisster ter wereld te willen worden.

Achter die woorden staat ze nog steeds, zegt Koevermans bij het Algemeen Dagblad. "Dat meen ik serieus. Ik denk dat ik dat ook kan bereiken. In principe heb ik alles in huis om een Grand Slam-kampioen te worden." Daar is ze van overtuigd, benadrukt ze nog eens.

Dit is Anouk Koevermans: bekende 'Feyenoord-vader' goot tennistalent bij haar met de paplepel naar binnen Met het tennistalent zit het in de familie Koevermans wel goed. Mark Koevermans was jarenlang prof en haalde ooit zelfs de laatste zestien op Wimbledon. Na zijn carrière werd hij directeur bij voetbalclub Feyenoord, maar dochter Anouk houdt de familie-eer nog altijd hoog in het tennis. Ze miste op Roland Garros echter al de kans om in de voetsporen van haar vader te treden.

'Ik wil Grand Slams winnen'

Koevermans is momenteel de nummer 190 van de wereld en beseft dan ook dat haar doel 'morgen' nog niet is bereikt. "Ik wil Grand Slams winnen. Het is niet makkelijk natuurlijk en ook niet wat je morgen voor elkaar krijgt. Je moet er hard voor werken. Voor mij is een Grand Slam groter dan nummer één van de wereld worden. Als je genoeg Grand Slams wint, ben je op een gegeven moment ook de nummer één."

Koevermans vindt een plek in de top honderd niet genoeg. Ze wil alles uit haar carrière halen en daar hoort een tastbare prijs bij. Jaarlijks stijgt ze een aanzienlijk aantal plekken op de wereldranglijst. Van 1030e in 2021 tot 418e in 2023 en ook nog even de 178e plek dit jaar.

Nederlandse tennisster onderuit tegen voormalig nummer drie van de wereld op Libéma Open Tennisster Anouk Koevermans heeft woensdagmiddag verloren in de eerste ronde van de Libéma Open in Rosmalen. De Griekse Maria Sakkari, voormalig nummer drie van de wereld, was te sterk: 3-6, 4-6.

Te gretig in Rosmalen

Tot een prijs leidde het nog niet. Ook niet in Rosmalen, waar de Libéma Open momenteel aan de gang is. Koevermans kreeg een wildcard voor het toernooi, maar werd in de eerste ronde al uitgeschakeld door Maria Sakkari. De Griekse stond ooit op de derde plek van de wereldranglijst.

Koevermans is te gretig, stelt ze zelf. "Ik zeg ook niet dat ik nu het niveau heb om een Grand Slam te winnen, maar als ik op de juiste manier blijf doortrainen moeten mijn kwaliteiten naar boven kunnen komen. Temeer ik goed kan bewegen op alle ondergronden. Dat helpt wel mee."