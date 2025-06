Anastasia Potapova, de Russische vriendin van de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor, heeft op haar socials slecht nieuws gedeeld. "Het spijt me dat ik dit moet mededelen", zo begint Potapova haar berichtje.

Al tijden worden Griekspoor en Potapova aan elkaar gelinkt. Niet zonder reden: ze zitten regelmatig bij elkaar op de tribune als de ander een wedstrijd tennist. Ook bleek uit een recente post op Instagram van de Russische dat ze op bezoek was in Nederland.

En tijdens Roland Garros zei de goed ingevoerde commentator Abe Kuijl van Eurosport dat hij bevestigd heeft gekregen dat de twee een koppel vormen.

Berlijn

Deze week was Potapova van plan om deel te nemen aan het WTA-toernooi in Berlijn. Ze was ook daadwerkelijk afgereisd naar de Duitse hoofdstad, waar ze werd verwacht in het kwalificatietoernooi. In haar eerste partij in de kwalificatiefase versloeg ze in drie sets Renata Jamrichova. De als vierde geplaatste Russische moest daarna aantreden tegen Caroline Dolehide. Maar ze moest afzeggen voor de pot tegen de Amerikaanse.

Het spijt me

Op het platform Telegram geeft de vriendin van Griekspoor meer achtergronden over haar terugtrekking. "Het spijt me dat ik dit moet mededelen. Ik moest me terugtrekken van de wedstrijd van vandaag in Berlijn. De blessure die ik gisteren opliep tijdens de partij is serieuzer dan we eerst dachten."

"We gaan er alles aan doen om te herstellen", gevolgd door een emoticon van biddende handjes. Ze sluit af met haar kortere naam: Nastya.

Bemoei je met je eigen leven

Potapova en Griekspoor kiezen er schijnbaar voor om hun prille band nog niet op de socials te etaleren. Potapova schreef na haar nederlaag in de tweede ronde van Roland Garros dit: "Ik ben afgeschreven voor het kampioenschap :). Jammer dat mensen zich liever met andermans leven bemoeien dan met hun eigen leven."

Verder geeft ze geen context bij het statement, maar het is voor de hand liggend om in die uitspraak irritatie te zien dat er verhalen verschijnen over haar eventuele relatie met Tallon Griekspoor.

