Casper Ruud en Joao Fonseca vochten zondagavond een meespelend gevecht uit in de vierde ronde van Roland Garros, maar over de partij is het laatste woord nog niet gezegd. In de tweede set gebeurde er namelijk iets opmerkelijks en daar werd de Noorse Ruud het slachtoffer van.

De twee stonden zondagavond tegenover elkaar voor een plek in de kwartfinale. De verschillen waren lange tijd klein. Fonseca, die in de derde ronde Novak Djokovic had uitgeschakeld, won de eerste set met 7-5. In set twee ging het lange tijd gelijk op. Er moest een spannende tiebreak aan te pas komen en daar vond een merkwaardig incident plaats.

Total mess of line calls during the João Fonseca and Casper Ruud match at Roland Garros



João hit a forehand on Casper’s set point that was not called out, but someone from the crowd yelled and it sounded like an out call.



The call did not come from the umpire. She comes to… pic.twitter.com/TiY0iu29qX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 31, 2026

De Noor stond met 8-7 voor en kon de tweede set binnenslepen. Dat gebeurde niet en de manier waarop was opzienbarend. De twee maakten er een lange rally van en nadat Fonseca de bal had teruggeslagen, riep er iemand in het publiek 'out'. Daardoor stopte Ruud met spelen en kwam de umpire uit haar stoel om het gravel te bekijken. Roland Garros maakt geen gebruik van hypermoderne technieken om precies te beoordelen of de bal in of uit is. De umprie besloot dat de bal in was, waardoor Fonseca op gelijke hoogte kwam. Uiteindelijk zou hij mede daardoor de tweede set ook winnen.

De verbazing was echter groot toen op tv-beelden met lijntechnologie te zien was dat de bal volgens die animatie uit was. Dan had Ruud de set dus gewonnen. Die beelden zijn echter ook niet 100% accuraat en hebben een kleine foutmarge, waardoor het moeilijk is om te bepalen of de bal daadwerkelijk in of uit was. Online en in analyses na afloop leverde het echter flink wat discussie op. Duidelijk is wel dat Fonseca mede door het opmerkelijke incident de tweede set won. Ruud pakte vervolgens set drie, maar gaf zich na vier sets uiteindelijk wel gewonnen.

De Braziliaanse tiener (19) neemt het dinsdagavond in de kwartfinale op tegen Jakub Mensik (20) uit Tsjechië. De winnaar daarvan spelt daarna tegen Rafael Jodar uit Spanje of de Duitser Alexander Zverev, die zondag van Jesper de Jong won.

