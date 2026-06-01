De Amerikaan Zachary Svajda speelde maandag op Roland Garros voor de eerste keer in zijn loopbaan een vierde ronde van een grandslamtoernooi en dat werd erg pijnlijk. In de letterlijke zin van het woord, want de 23-jarige tennisster liet de fans op de tribunes flink schrikken door een keiharde botsing op de baan in Parijs.

Het mannentoernooi van Roland Garros kent heel veel verrassingen en Svajda is er daar één van. De Amerikaan werd de vorige drie jaar telkens in het kwalificatietoernooi uitgeschakeld, maar deze keer was zijn ranking goed genoeg om rechtstreeks toegelaten te worden tot het hoofdschema. Daarin maakt hij veel indruk, want door zeges op Alexei Popyrin, Adam Walton en Francisco Cerundolo staat hij in de achtste finales.

Pijnlijke botsing

Het is de eerste keer dat hij zo ver komt op een grandslamtoernooi en mogelijk bracht dat maandag wat spanning met zich mee. Svajda speelde in de vierde ronde tegen Flavio Cobolli, de Italiaanse nummer 14 van de wereld, en die partij werd ingepland op het Court Philippe Chatrier. Dat is het centre court van Roland Garros.

De partij was net begonnen toen het in de derde game volledig fout ging voor Svajda. Hij deed zijn uiterste best om een korte bal van Cobolli te halen, maar dat had hij beter niet kunnen doen. De Amerikaan sloeg de bal knap terug, maar wist zichzelf namelijk niet meer op tijd af te remmen en klapte vol tegen de stoel van de umpire aan.

Schrik bij fans

Dat zorgde voor flink wat schrik bij de fans, want Svajda bleef even op de grond liggen en voelde aan zijn linkerarm. Ook umpire Aurélie Tourte schrok en zij klom direct uit de stoel om te kijken hoe het met de tennisser ging. Gelukkig bleek de schade mee te vallen en stond hij snel weer op. Tegenstander Cobolli was ondertussen zo sportief om een handdoek te brengen waarmee Svajda het gravel van zich af kon vegen en ook goot hij wat water over hem heen om het eraf te spoelen.

"That's got to sting... 😖 Zachary Svajda collided with the umpire chair 💥"

"Oeh, die doet zichzelf pijn", aldus de commentator van TNT Sports. "Hij werkt hard om bij de bal te komen maar knalt dan door het meubilair heen en raakt de scheidsrechtersstoel."

Derde set

De Italiaan was in het vervolg een stuk minder lief voor Svajda, want de Amerikaan kwam er lange tijd niet aan te pas op het gravel. Cobolli pakte de eerste twee sets met 6-2 en 6-3. Beide tennissers zijn momenteel bezig aan de derde set.

