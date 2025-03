Stuntende Tallon Griekspoor strandt in kwartfinale op beste masterstoernooi ooit

Tallon Griekspoor heeft zijn stunt op Indian Wells niet kunnen voortzetten. Hij strandt in de kwartfinale nadat hij verloor van Holger Rune, de nummer 13 van de wereld. De Nederlander begon sterk, maar ging in de tweede set volledig onderuit.

Griekspoor kreeg het niet cadeau, maar kon de eerste set knap naar zich toe trekken. Hij won die met 7-5. In de tweede set was Rune echter ijzersterk. De Nederlander kwam er geen moment aan te pas. Zijn Deense tegenstander won met 6-0.

Er kwam dus een beslissende set. Daarin zette Griekspoor weer zijn beste beentje voor. Maar na een 2-2-stand liep Rune weer uit. Het werd uiteindelijk 6-3 voor de Deen.

Beste toernooi

Griekspoor was de enige overgebleven Nederlander op het masterstoernooi van Indian Wells. De tennisser stond voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinale bij het evenement in de Verenigde Staten. Het is ook de eerste keer in zijn loopbaan dat hij de laatste acht van een masterstoernooi heeft gehaald.

Botic van de Zandschulp stuntte op het toernooi nog door Novak Djokovic uit te schakelen, maar in de derde ronde verloor hij van de Argentijn Francisco Cerundolo.

Het toernooi van Indian Wells wordt ook wel aangeduid als 'het vijfde grandslamtoernooi' en behoort tot de ATP-1000-toernooien. De beste prestatie van Griekspoor in deze categorie was een vierde ronde vorig jaar in Madrid. De huidige nummer 43 van de wereldranglijst zal komende maandag in ieder geval weer bij de beste veertig horen.

Prijzengeld

Elke deelnemer krijgt gegarandeerd 25.375 dollar (ruim 23.000 euro) en door zijn vier overwinningen staat de teller bij Griekspoor inmiddels al op gegarandeerd 202.000 dollar (bijna 190.000 euro). De Nederlander kan dat bedrag verhogen als hij de halve finale bereikt. Dan krijgt hij 354.850 dollar (ruim 330.000 euro).