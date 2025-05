Veelbesproken toptennisser maakt twijfelachtige reputatie waar en gaat confrontatie aan met fans van tegenstander

Daniil Medvedev heeft maar weer eens van zich doen spreken. De Russische toptennisser zoekt geregeld de confrontatie met het publiek en dat was dinsdag niet anders toen hij bij het masterstoernooi van Rome moest opnemen tegen thuisfavoriet Lorenzo Musetti. De fans juichten uitbundig voor de Italiaan en dat leidde tot een opvallende reactie van Medvedev.

Medvedev is bezig aan een heel moeizaam jaar en is zelfs uit de top-10 van de wereldranglijst gevallen. De Rus hoopte in Rome, waar hij in 2023 de titel won, zijn vorm weer te hervinden, maar tegen Musetti had hij het enorm moeilijk. De Italiaan won een spannende eerste set en nam vervolgens ook een break voorsprong in de tweede set.

Medvedev laat zich gaan

Medvedev werd de hele partij uitgefloten, maar wist zich desondanks lange tijd te beheersen en dat terwijl hij geen beste reputatie heeft op dat vlak. Toen hij bij een 5-3 achterstand in de tweede set moest serveren om in de partij te blijven, ging het echter alsnog mis. De Rus draaide zich om naar het publiek en hield een vinger voor zijn mond om ze duidelijk te maken dat ze stil moesten zijn.

De fans op de tribunes begonnen hem daardoor juist nog uitbundiger uit te joelen, maar dat kon Medvedev niet schelen en hij bleef naar het hele stadion het gebaar maken. De umpire riep vervolgens ook dat de supporters stil moesten zijn, maar ook dat hielp niet. Toen hij daarna hard 'Calm!' riep, werd het eindelijk wat stiller.

Bizarre regenonderbreking

Medvedev hield het hoofd koel en won de servicegame waarna Musetti voor de wedstrijd moest serveren. In die game gebeurde er opnieuw iets opvallends. De Italiaan kwam op matchpoint, maar precies op dat moment begon het keihard te regenen.

De spelers werden vervolgens naar binnen gestuurd en het duurde bijna drie uur voordat ze weer terug de baan op mochten. Het vervolg van de partij duurde slechts één punt, want Musetti benutte het matchpoint direct.

Klap voor Medvedev

Het was een nieuwe dreun voor Medvedev, die een heel moeizaam seizoen beleeft. De Rus verloor al vroeg op de Australian Open en haalde dit jaar nog geen enkele keer de finale van een toernooi. Voor Medvedev gaat de blik nu op Roland Garros en dat is zijn minst geliefde grandslamtoernooi van allemaal. Hij haalde daar alleen in 2021 de kwartfinales.

Musetti in topvorm

Musetti is daarentegen juist bezig aan een van de beste periodes in zijn carrière. Hij haalde onlangs voor het eerst de top-10 van de wereldranglijst en is geweldig op dreef tijdens het gravelseizoen. De Italiaan verloor de finale in Monte Carlo, strandde in de halve finales in Madrid en staat nu dus voor het derde masterstoernooi op rij minimaal in de kwartfinales. Musetti speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen Arthur Fils en Alexander Zverev.