Dit is het gigantische vermogen van Novak Djokovic: succesvolste tennisser ooit zwemt in het geld

Novak Djokovic is misschien wel de succesvolste tennisser aller tijden en daar heeft de Serviër op financieel vlak ook flink van geprofiteerd. De 24-voudig grandslamkampioen verdiende heel veel prijzengeld en dankzij een aantal lucratieve sponsordeals beschikt hij over een gigantisch vermogen.

Djokovic stond jarenlang in de schaduw van rivalen Roger Federer en Rafael Nadal, maar dat veranderde in 2011. De Serviër won in dat jaar drie grandslamtoernooien en werd vanaf dat moment een ware plaaggeest voor de andere twee tennislegendes. Djokovic won de jaren erna alles wat er maar te winnen viel en heeft inmiddels bijna alle tennisrecords bij de mannen in handen.

De erelijst van de Serviër is er eentje om van te watertanden. Hij won in totaal 99 toernooien en wist als eerste speler ooit alle grandslamtoernooi en masterstoernooi minimaal één keertje te winnen. Daarnaast stond hij liefst 428 weken op de nummer 1-positie van de wereldranglijst en sloot hij liefst acht keer een jaar af als beste tennisser ter wereld. Hij zette vorig jaar in Parijs de kroon op zijn carrière door olympisch goud te winnen.

Meeste prijzengeld aller tijden

Al die titels leverden Djokovic bakken aan prijzengeld en hij dan ook veruit recordhouder op dat gebied bij de mannen. Hij sloeg in totaal het duizelingwekkende bedrag van 186,9 miljoen dollar bij elkaar. Hij houdt daarmee Nadal (134,9 miljoen) en Federer (130,5) miljoen ver achter zich. Aangezien zijn twee voormalige rivalen inmiddels gestopt zijn, kan Djokovic het verschil alleen maar groter gaan maken.

Dat is natuurlijk niet de enige manier waarop Djokovic zijn geld verdient, want hij heeft ook een aantal sponsordeals. Zo draagt hij al jarenlang kleding van het merk Lacoste, zit er regelmatig een peperduur horloge van Hublot om zijn pols en heeft hij ook een deal met schoenenmerk Asics.

Vermogen Novak Djokovic

Dat levert de Serviër volgens magazine Forbes jaarlijks zo'n 25 miljoen dollar op. Djokovic heeft dus inmiddels flink wat geld weten te verdienen. Celebrity Net Worth schat het vermogen van het tennisicoon inmiddels in op zo'n 240 miljoen dollar. Dat is omgerekend ongeveer 213 miljoen euro.

Roland Garros

Djokovic kan daar nog flink wat geld aan gaan toevoegen en zou zelfs de eerste speler kunnen worden die de grens van 200 miljoen aan prijzengeld passeert. De Serviër zou op Roland Garros een grote slag kunnen slaan, want daar liggen miljoenen klaar voor de winnaar.