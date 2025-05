Na plotselinge breuk met Novak Djokovic kiest Andy Murray voor heel andere carrière

De samenwerking van Novak Djokovic met trainer Andy Murray eindigde al na minder dan zes maanden. De Schotse voormalig toptennisser heeft meteen daarna een nieuwe carrière opgepakt. Terwijl de Servische toptennisser op zoek is naar een nieuwe trainer, gooit Murray het over een hele andere boeg.

De 38-jarige Murray heeft de deur naar het tennis voorlopig achter zich dicht getrokken. Hij gaat verder als associate partner bij een investeringsmaatschappij. Met andere woorden: hij gaat veel geld uitlenen en beleggen aan bedrijven en initiatieven die dat nodig hebben. "Het is moeilijk om weg te gaan uit een sport als tennis", verklaarde Murray zijn vertrek in de Sunday Times.

'Was nooit mijn plan'

"Deze sport is zo lang zo allesvullend in mijn leven. Om dan niks te hebben om dat gat op te vullen, was nooit mijn plan. Ik heb het ook bij andere topsporters gezien. Als ze geen andere interesses of hobby's hadden na hun sportcarrière, was het moeilijk voor ze om zichzelf te leren kennen. Ik ben ook pas 38 jaar oud. Dat is een hele lange tijd 'met pensioen zijn'."

'Werkethiek'

Murray geeft aan dat het altijd al zijn plan was om meer tijd te spenderen aan zijn interesse in business als zijn tijd in het tennis ten einde kwam. "Daar ben ik nu van aan het genieten." Volgens de Schot, die twee keer olympisch goud won, brengt zijn topsportmentaliteit ook voordelen met zich mee in de harde zakenwereld. "Werkethiek en vastberadenheid om succesvol te zijn."

'Zijn toewijding aan ons wordt alleen maar duidelijker'

De investeringsmaatschappij waar Murray nu voor gaat werken, is geen onbekende. In 2018 investeerde hij al via Redrice in sportkleding. Het bedrijf reageerde ook al op de geintensiveerde samenwerking met de tennislegende. "Hij werkt nog steeds aan zijn eerste stappen na zijn tenniscarrière. Maar door zijn breuk met Djokovic zal zijn toewijding aan ons alleen maar duidelijker worden."

Mislukte samenwerking met Novak Djokovic

Murray benadrukte dat de samenwerking met Djokovic, zijn voormalige rivaal op de baan, geen mislukking is geweest. Ook is de band niet geëindigd vanwege een ruzie. Hij dankte de Servische toptennisser voor de 'ongelofelijke kans' om samen te werken.