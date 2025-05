Bekende tenniscoach wekt verbazing met uitspraak over Novak Djokovic: 'Hij is bijna middelmatig'

Novak Djokovic wordt al jaren gezien als een van de grootste tennissers aller tijden. Maar volgens topcoach Patrick Mouratoglou valt daar best wat op af te dingen. Sterker nog: hij noemt Djokovic 'bijna middelmatig' in vergelijking met zijn grootste rivalen.

In de podcast Bartoli Time ging Mouratoglou uitgebreid in op de mentale kracht van topsporters. Daarbij gebruikte hij Djokovic als voorbeeld van een atleet die het niet van pure klasse moest hebben. "Hij doet alles heel goed, maar heeft geen verwoestende forehand of uitzonderlijke service. Er was niets in zijn spel waardoor mensen dachten: dit wordt de grootste ooit", sprak hij over de Serviër.

'Mentaal sterker dan wie dan ook'

Volgens Mouratoglou is het vooral Djokovic zijn mentaliteit die hem naar de top bracht. "Zijn ambitie, zelfvertrouwen, discipline en aandacht voor detail maken hem uniek. Mentaal is hij sterker dan wie dan ook. Dat heeft hem de beste gemaakt", is de Griekse toptrainer van mening.

De inmiddels 54-jarige Mouratoglou werkte in het verleden onder meer met Serena Williams en Simona Halep, en is momenteel coach van de talentvolle Deen Holger Rune. Hij staat bekend om zijn uitgesproken mening en directe stijl, en is niet bang om gevoelige thema’s aan te snijden.

Droomhuwelijk ten einde in voorbereiding op 25e Grand Slam-titel

Djokovic bereidt zich ondertussen voor op Roland Garros en hoopt daar zijn 25e Grand Slam-titel te veroveren. Voorafgaand aan het toernooi speelt hij in Genève, waar hij instroomt in de tweede ronde tegen Marton Fucsovics of Zizou Bergs. De Serviër heeft in totaal al 24 Majors en 99 ATP-titels op zijn naam staan.

Opvallend is dat Djokovic dat doet zonder coach. Zijn samenwerking met Andy Murray liep deze maand stuk na minder dan zes maanden. Murray kiest voor een carrière in de financiële wereld, waar hij als associate partner aan de slag gaat bij een investeringsmaatschappij. Djokovic is nog op zoek naar een nieuwe trainer.