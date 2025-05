Dit is Paula Badosa: toptennisster met heftige aandoening is gelukkig in de liefde met bekende collega

Paula Badosa behoort al jarenlang tot de bekendste tennissters ter wereld en hoopt op Roland Garros voor de eerste keer de finale van een grandslamtoernooi te halen. Dat ze geregeld in het nieuws komt, heeft ze niet alleen te danken aan haar prestaties op de baan. Zo vormt de Spaanse samen met een collega een heel bekend tenniskoppel én maakte ze onlangs bekend dat ze lijdt aan een heftige aandoening.

Achter de naam van Badosa is altijd een Spaans vlaggetje te zien, maar ze werd op 15 november 1997 toch echt geboren in New York. Vader Josep en moeder Mireia werkten allebei in de modewereld en leefden daarom in de Amerikaanse stad. Toen Badosa zeven jaar oud was, besloten haar ouders om terug te gaan naar hun thuisland. Ze begon in de omgeving van Barcelona met tennis en al snel bleek dat ze daar flink wat aanleg voor had.

Doorbraak

Badosa haalde in 2015 op 17-jarige leeftijd knap de derde ronde in Miami, maar haar echte doorbraak liet vervolgens een tijd op zich wachten. Die kwam in 2021, ze won in Belgrado haar eerste WTA-toernooi en haalde de kwartfinales op Roland Garros. Daar bleef het niet bij, want ze schreef in het najaar ook het belangrijke toernooi van Indian Wells op haar naam.

De Spaanse maakte door die goede resultaten grote sprongen op de wereldranglijst en in april 2022 stond ze zelfs op de tweede plaats, haar hoogste notering ooit. Badosa leek een grote toekomst tegemoet te gaan, maar daarna werden de resultaten minder. Dat kwam vooral doordat ze zich met grote regelmaat moest afmelden voor toernooien door blessureleed.

Vroeg pensioen door chronische blessure

Helaas voor Badosa is dat iets waar ze mee moet leren leven. Ze lijdt namelijk aan een chronische rugblessure. "Het is een blessure die er altijd zal zijn. Ik kan de pijn aan de rechterkant wel managen, maar op sommige momenten heeft het invloed op mijn zenuw. Het is als een hernia. Ik kan ermee spelen, maar omdat het op mijn zenuw drukt, kan ik geen normaal leven leiden", vertelde ze daarover openhartig tegen Eurosport.

Badosa weet dan ook dat ze niet tot op late leeftijd door kan spelen, maar toch wil ze niet zomaar opgeven: "Ik ben erg koppig. Voordat ik met pensioen ga, moeten de artsen me dat vertellen. Ik heb dagelijks contact met ze. Ik heb het al vaker gezegd: totdat er geen andere oplossing is, ga ik door met injecties, ook al weet ik hoe slecht ze voor me zijn en hoe schadelijk ze voor mijn lichaam zijn."

Relatie met Stefanos Tsitsipas

De Spaanse tennisster heeft daardoor regelmatig te kampen met tegenslagen en dus kan ze wel wat steun gebruiken. Die vindt ze al enkele jaren bij een collega van haar, want Badosa is sinds 2023 samen met tennisser Stefanos Tsitsipas. De vonk sloeg over tijdens tijdens het ATP-toernooi in Rome, waar de Griek zijn kans schoon zag.

"Ik ging een weddenschap met mezelf aan: ik zou haar een bericht sturen als ze haar wedstrijd zou winnen", vertelde Tsitsipas tijdens een Q&A op de US Open. "Ze speelde geweldig en toen dacht ik: hé, ik heb een goede kans om dat te doen. Ze won en ik hield mijn belofte. Ik stuurde haar 'gefeliciteerd' en dat is hoe het allemaal begon."

De Griek zorgde er echter een jaar later voor dat de relatie bijna klapte. Hij had het op dat moment zwaar en gaf aan dat hij behoefte had aan een tijdelijke breuk. Normaal zijn tennissers heel blij met een break, maar een verdrietige Badosa deelde vervolgens een statement op sociale media waarin ze het einde van hun relatie bekendmaakte. Tsitsipas bedacht zich echter enkele weken later en sindsdien zijn de twee weer samen.

Bruiloft op komst?

Tsitsipas en Badosa hebben het zo gezellig dat ze onlangs zelfs hintten op een nieuwe stap in hun relatie. Het koppel bezocht samen het gala rond de Laureus Awards en ze verschenen daar allebei in een wit outfit. "Het is een Griekse kleur, Griekse bruiloft", vertelde de Griekse tennisser voor de camera. "Misschien is het een teken", was Badosa mysterieus over een mogelijke bruiloft.

Voorlopig is er nog geen huwelijksaanzoek gedaan en dat is misschien maar beter ook, want ze zijn er nog niet helemaal uit waar een bruiloft plaats zou moeten vinden. "Dat zijn we nog steeds aan het uitzoeken. We wegen af: Griekenland, Spanje, Griekenland, Spanje. Maar Griekenland heeft mijn hart", verzekerde de Spaanse. "Sowieso een Mediterraanse bruiloft. Dat is een zekerheid", concludeerde Tsitsipas.

Roland Garros

De twee richten zich voorlopig nog op hun tennisloopbaan en het eerstvolgende grote doel is Roland Garros. Badosa haalde eerder dit jaar op de Australian Open voor de eerste keer de halve finale van een grandslamtoernooi en zal hopen dat ze op het gravel in Parijs voor het eerst ook door kan dringen tot de eindstrijd.